Политика

РБКРБКВ Польше заявили о тревоге из-за интеграции России и Белоруссии

Усиление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «европейский баланс сил», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.
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СМИ: укрепление Союзного государства России и Белоруссии вызывает тревогу на Западе

Коммерсантъ15:19

WSJ: укрепление Союзного государства России и Белоруссии вызывает тревогу на Западе

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Запад поможет Белоруссии избежать объединения с Россией

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СМИ рассказали о тревоге Запада из-за интеграции России и Белоруссии

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Запад испугался изменения баланса сил в Европе из-за союза России и Белоруссии

Взгляд.ру11:42

Варшава увидела угрозу в интеграции России и Белоруссии

Известия15:02

WSJ: политики Запада придумали, как вбить клин между Россией и Белоруссией

News.ru12:04
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Происшествия

СК завел дело из-за смерти подростка после удаления зуба в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за информации о смерти в Москве подростка после посещения стоматолога.
РБК 09:01
Политика

США призвали признать Крым российским

Экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в статье журнала National Interest призвал власти Соединенных Штатов Америки признать Крым частью России.
Газета.Ru 20:00
Игры

Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских

Pravda.Ru 03 ноября в 07:26
Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы

США ввели санкции против пяти чиновников и военных Венесуэлы, сообщило американское министерство финансов во вторник.
РИА Новости 10:38
Политика

Сербия передумала покупать российские С-400

Lenta.ru 20:32
Политика

Украина приготовилась к прекращению транзита газа из России

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил о готовности к прекращению транзита газа из России.
Телеканал 360° вчера в 23:18
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Газета.Ru 14:59
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 16:21
Общество

Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков

В «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия» о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.
RT на русском 19:24
Шоу-бизнес

Пугачёва расцеловала Волочкову после концерта в Минске

Балетная танцовщица Анастасия Волочкова приняла участие в концерте Аллы Пугачёвой в Минске, после которого Примадонна поблагодарила и расцеловала балерину.
78.ru 03 ноября в 10:40
Политика

В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей

Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.
Дни24 11:24
Интернет

Пользователям «Одноклассников» начали показывать статистику их страниц

Пользователям «Одноклассников» стала доступна статистика собственных профилей, сообщили в пресс-службе социальной сети.
Rambler News Service 05:19
Политика

Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США

РИА Новости вчера в 01:32
Здоровье

В Свердловской области создают единый референсный центр для онкологов

Система референсного центра интегрирует в себя деятельность нескольких онкоучреждений региона, в частности, областной онкодиспансер, Центр ядерной медицины и не только.
REGNUM 11:14
Армия и оружие

Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны

"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Общество

Европейские банки готовят замену американским Visa и MasterCard

В Европе 20 банков занимаются разработкой единой европейской платежной системы, которая сможет заменить американские Visa, MasterCard и другие, сообщают источники в отрасли.
Взгляд.ру 14:48
Кино

Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости вчера в 09:22
Политика

США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях

По словам Эспера, Россия и Китай активно наращивают военный потенциал искусственного интеллекта.
Lenta.ru 16:53
Политика

Путин предложил российским ученым заменить «Википедию»

Популярный онлайн-справочник "Википедия" может быть заменен электронным изданием Большой российской энциклопедии.
Российская газета 12:15
Культура

Московские компании представят десятки новых работ на открывающемся Американском кинорынке

По словам Ильичева, компании, которые будут представлять Москву на Американском кинорынке, отобраны конкурсной комиссией в составе экспертов МЭЦ, Московской торгово-промышленной палаты, Департамента культуры столицы, а также руководителей отраслевых ассоциаций и фондов, представителей общественных объединений, кинофестиваля "Кинотавр".
ТАСС 18:14
Космос

NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли

Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Территория новостей 03 ноября в 14:51
Происшествия

Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите

Два пациента, осужденные за убийство и кражу, сбежали в ночь на среду из краевой клинической психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите.
ТАСС 21:20
Футбол

«Краснодар» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»

ТК Звезда 03 ноября в 11:28
Происшествия

СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре

Камеры видеонаблюдения отследили путь 36-летнего Дениса Поздеева, обвиняемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
BFM.ru 03:43
Здоровье

Диетолог рассказала, как правильно есть выпечку и не толстеть

Ugpressa.ru вчера в 15:32
Общество

Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском 10:35
Армия и оружие

NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе

Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие, с теми, которые встречались у раненных в Донбассе.
РБК 15:28
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Политика

США пригрозили Ирану давлением за решение возобновить обогащение урана

США осуждают решение Ирана возобновить обогащение урана на подземном объекте в Фордо, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
РИА Новости 17:38
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