Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Польше заявили о возросшей мощи российской армии

Специалисты обратили внимание на возросшую мощь Вооружённых сил РФ и прогресс военной реформы. Однако, по их мнению, цель этих преобразований — «подготовка к полномасштабному конфликту».
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с чего всё началось

В Польше заявили о возросшей мощи российской армии

Польский правительственный аналитический центр дал оценку учениям, которые проводили российские военные в 2019 году. Специалисты обратили внимание на возросшую мощь Вооружённых сил РФ и прогресс военной реформы.
RT на русском00:00

Подробнее о событии

В Польше назвали растущую мощь России вызовом для НАТО

РБК06:40

В Польше заявили о возросшей мощи российской армии

RT на русском00:00

Политолог рассказал об адекватном ответе России на оборонную стратегию НАТО

ФАН05:22

В Польше заявили о значительном увеличении потенциала российской армии

РИА Новости03:40

Польша оценила возросший потенциал российской армии

Телеканал 360°02:01

Русские готовятся к войне: Поляки по-своему оценили реформу армии России

Царьград01:41

Польша заметила мощь России

Lenta.ru05:29
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Политика

На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Политика

Минск назвал условие для отказа от Союзного государства с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск может отказаться от создания Союзного государства с Россией, если общество посчитает соответствующее соглашение нецелесообразным.
РБК 03:35
Шоу-бизнес

Актриса Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

RuNews24.ru 08:11
Общество

Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию

Участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Айдар Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде.
ТАСС 03:48
Происшествия

В Петербурге менеджер солиста Rammstein ударил охранника

АиФ Санкт-Петербург вчера в 09:45
Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI 15 октября в 14:34
Происшествия

Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска

Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.
Известия 00:35
Музыка

Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора

В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 06:01
Происшествия

На главреда завели дело об изнасиловании пьяной журналистки

Против главного редактора муниципальной газеты Великого Новгорода Михаила Боголюбова возбудили уголовное дело по факту изнасилования 33-летней журналистки местного онлайн-издания Алины Щегловой, сообщили в региональном СК.
Газета.Ru 09:33
Политика

РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Политика

Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Коммерсантъ 08:21
Общество

В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы

Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова опять собралась замуж

Мария Кожевникова и Евгений Васильев обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце в конце августа 2013 года.
Paparazzi.ru 09:18
Армия и оружие

Украинские националисты напали на блокпост ВСУ в Золотом

КП - Донецк 07:32
Политика

Трамп прокомментировал инцидент с Пелоси на встрече в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп оценил инцидент с участием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на встрече в Белом доме с представителями демократов и республиканцев в конгрессе.
RT на русском вчера в 21:35
Армия и оружие

ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой

Как утверждает источник, видимо именно этот сигнал и перехватила шведская подлодка.
Военное дело вчера в 05:39
Футбол

Матч «Барселона» — «Реал» могут перенести на 18 декабря

Sport24.ru вчера в 17:42
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Экономика

Глеб Франк заплатит на крабовых аукционах 38 млрд рублей

Ведомости 04:34
Происшествия

На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Известия 06:13
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.
РЕН ТВ вчера в 14:57
Футбол

Габулов может покинуть «Аланию»

Габулов стал президентом «Алании» в июле этого года, покинув ради этого пост министра спорта Северной Осетии.
Евро-футбол.ру 15 октября в 11:16
Экономика

Уровень долговой нагрузки россиян впервые вырос за четыре года

Среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков, показывающее уровень закредитованности наших граждан, повысилось за полгода на 1,64 процентного пункта, и достигло на 1 октября 2019 года 24,6%. Об этом говорится в новом исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Газета.Ru 09:56
Гаджеты

Защита по отпечатку пальца смартфонов Samsung оказалась бесполезной

Компания Samsung признала наличие уязвимости в своих телефонах Galaxy S10, из-за которой любой человек может обойти систему защиты устройства.
Lenta.ru 10:02
Здоровье

Из НКПП исключат ревакцинацию против туберкулеза детей 6–7 лет

В соответствии с проектом приказа Минздрава России «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», из нацкалендаря профилактических прививок (НКПП) планируется исключить вакцинацию против туберкулеза детей в возрасте 6–7 лет.
Medvestnik.ru 15 октября в 13:54
Политика

Би-би-си узнала о выброшенном Эрдоганом письме Трампа

9 октября, в день начала военной операции Турции в Сирии, Трамп написал Эрдогану письмо, в котором заявил, что практически договорился о мирном урегулировании конфликта, и предложил Анкаре заключить сделку.
РБК 08:42
Политика

Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
Российская газета 08:16
Экономика

ЦБ рассказал о последствиях нецелевой траты потребкредита

Нецелевое использование потребительского кредита может привести к требованию кредитной организации досрочно погасить долг, говорится в информационном письме ЦБ.
Rambler News Service 07:27
Шоу-бизнес

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли показали новорожденную дочку

На своей странице в Twitter актер опубликовал фото с супругой и малышкой.
RuNews24.ru 08:04
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