Польский правительственный аналитический центр дал оценку учениям, которые проводили российские военные в 2019 году. Специалисты обратили внимание на возросшую мощь Вооружённых сил РФ и прогресс военной реформы.

с чего всё началось

Специалисты обратили внимание на возросшую мощь Вооружённых сил РФ и прогресс военной реформы. Однако, по их мнению, цель этих преобразований — «подготовка к полномасштабному конфликту».

В Польше заявили о возросшей мощи российской армии

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