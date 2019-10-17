Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Польше заявили о возросшей мощи российской армии

Специалисты обратили внимание на возросшую мощь Вооружённых сил РФ и прогресс военной реформы. Однако, по их мнению, цель этих преобразований — «подготовка к полномасштабному конфликту».
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с чего всё началось

В Польше заявили о возросшей мощи российской армии

Польский правительственный аналитический центр дал оценку учениям, которые проводили российские военные в 2019 году. Специалисты обратили внимание на возросшую мощь Вооружённых сил РФ и прогресс военной реформы.
RT на русском00:00

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В Польше назвали растущую мощь России вызовом для НАТО

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Польша заметила мощь России

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Русские готовятся к войне: Поляки по-своему оценили реформу армии России

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В Польше заявили о значительном увеличении потенциала российской армии

РИА Новости03:40

Польша оценила возросший потенциал российской армии

Телеканал 360°02:01

Политолог рассказал об адекватном ответе России на оборонную стратегию НАТО

ФАН05:22

В Польше заявили о возросшей мощи российской армии

RT на русском00:00
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Политика

В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»

В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 11:27
Экономика

В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru вчера в 13:16
Армия и оружие

Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники

Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG) Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».
Lenta.ru 11:56
Происшествия

Обвиняемый в убийстве Каторгиной предложил «сделать ребенка» ее семье

РИА Новости 08:14
Происшествия

Суд выпустил из СИЗО четырех фигурантов дела о «Зимней вишне»

Газета.Ru 11:41
Общество

СМИ сообщили о лишении Жигунова квартиры из-за долгов

Судебные приставы арестовали и передали банку квартиру, принадлежащую заслуженному артисту России Сергею Жигунову.
Известия 07:37
Общество

Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы

Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Интерфакс 11:08
Политика

Трамп прокомментировал инцидент с Пелоси на встрече в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп оценил инцидент с участием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на встрече в Белом доме с представителями демократов и республиканцев в конгрессе.
RT на русском вчера в 21:35
Общество

Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию

ТАСС 03:48
Политика

Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Хоккей

Самым высокооплачиваемым игроком КХЛ стал ярославец

На втором месте списка самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги расположился нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус (150 млн), на третьей – форвард «Ак Барса» Данис Зарипов (130 млн).
ЯрNews 01:16
Политика

РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
Политика

Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
Российская газета 08:16
Происшествия

Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане

Газета.Ru 11:30
Культура

Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров

Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv 08:56
Футбол

Рыбус может пропустить 6-7 недель из-за травмы

Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус из-за травмы может пропустить 6-7 недель, сообщают «РИА Новости». Ранее футболист получил травму паха.
Спорт-Экспресс 11:55
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.
Коммерсантъ 11:04
Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

РИА Новости 03:39
Политика

Владимиру Путину вручили медаль «Столетие ВГИКа»

Ректор Всероссийского государственного института кинематографии Владимир Малышев вручил президенту Российской Федерации Владимиру Путину памятную медаль к 100-летию ВГИКа.
REGNUM 11:41
Общество

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия 15 октября в 23:50
Кино

Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»

Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru 02:53
Финансы

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

Россия в августе 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до $9,3 млрд.
ТАСС вчера в 17:45
Шоу-бизнес

Муж Лолиты подал заявление на развод

Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Игры

Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K

Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.
The GEEK 10:51
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.
РЕН ТВ вчера в 14:57
Политика

Задержанный экс-замсекретаря СНБО Украины объявил голодовку

Бывший первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский, задержанный в четверг сотрудниками антикоррупционного бюро, объявил голодовку, сообщила пресс-служба корпорации "Богдан-Моторс", президентом которой он является.
РИА Новости 11:31
Политика

Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России

США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Коммерсантъ 09:26
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