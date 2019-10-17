Польский правительственный аналитический центр дал оценку учениям, которые проводили российские военные в 2019 году. Специалисты обратили внимание на возросшую мощь Вооружённых сил РФ и прогресс военной реформы.

с чего всё началось

Специалисты обратили внимание на возросшую мощь Вооружённых сил РФ и прогресс военной реформы. Однако, по их мнению, цель этих преобразований — «подготовка к полномасштабному конфликту».

В Польше заявили о возросшей мощи российской армии

Происшествия Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге частично признали вину Трое обвиняемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной признали вину по части обвинений.

Спорт Колобков прокомментировал слова Гануса о подменах проб Министр спорта России Павел Колобков отреагировал на слова главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.

Армия и оружие «Леопард-2» турецкой армии стал жертвой курдской ракеты Жертвой запущенной курдами противотанковой управляемой ракеты как раз и стал «Леопард-2» в представленном ниже видео.

Происшествия Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.

Политика МИД РФ направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске Министерство иностранных дел России направит США ноту в связи со снятием с поезда в Северодвинске троих американских дипломатов, сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Евгений Иванов.

Политика США помогли России предотвратить теракты Россия, в свою очередь, помогла американской стороне в расследовании теракта на марафоне в Бостоне в апреле 2013 года.

Происшествия В Москве арестовали лжеврача, «лечившего» пенсионеров гречкой В Москве арестовали мужчину, которого подозревают в продаже пенсионерам гречки под видом лекарств, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Шоу-бизнес Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака.

Политика Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.

Энергетика На Украине газ для населения подешевел на 4,9% Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».

Гаджеты Уточнена дата выхода первых игровых видеокарт Intel В сети появилась информация о том, когда Intel презентуют собственную линейку дискретных видеокарт на архитектуре Xe, в основу которой ляжет 10-нанометровый техпроцесс.

Армия и оружие Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".

Киберспорт Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.

Экономика В Минтрансе назвали условия для снижения цен на авиабилеты Перед Минтрансом, по словам замминистра, поставлена задача «хотя бы стабилизировать» рост стоимости билетов на уровне инфляции.

Политика В ФРГ надеются на продвижение в вопросе отмены санкций против России Заместитель лидера Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер выразил надежду, что в 2020 году будет продвижение по вопросу отмены санкций против России.

Игры Сооснователь Devolver Digital считает, что сравнения EGS со Steam пора прекратить Epic Games Store запустился в декабре прошлого года, однако в сети до сих пор не утихают споры, в которых новый магазин ругают (или хвалят) за политику эксклюзивов, а также сравнивают со Steam.

Общество Обвиняемый по делу о беспорядках Губайдулин покинул Россию Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии против представителя власти на несанкционированной акции 27 июля в Москве, находится за рубежом, несмотря на подписку о невыезде.

Авто Пора переобуваться. Когда следует ставить зимние шины? Летняя резина на рубеже 7 градусов утрачивает мягкость и эластичность, как говорят мастера, «дубеет», в результате сцепление с дорогой снижается, что чревато потерей управляемости, а также снижением срока службы шин.

Общество В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Кино Советский фильм «Вий» вошел в топ лучших фильмов ужасов в истории Кинолента ленинградского режиссера Георгия Кропачева "Вий", снятая в 1967 году по мотивам одноименной повести Николая Гоголя, оказалась в списке 100 лучших фильмов ужасов за всю историю кинематографии.

Политика Путин поручил изучить поведение молодежи в интернете Исследование должно помочь органам власти, которые работают в сфере воспитания, повысить уровень знаний о «влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения».