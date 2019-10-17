Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Польше заявили о возросшей мощи российской армии

Специалисты обратили внимание на возросшую мощь Вооружённых сил РФ и прогресс военной реформы. Однако, по их мнению, цель этих преобразований — «подготовка к полномасштабному конфликту».
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с чего всё началось

В Польше заявили о возросшей мощи российской армии

Польский правительственный аналитический центр дал оценку учениям, которые проводили российские военные в 2019 году. Специалисты обратили внимание на возросшую мощь Вооружённых сил РФ и прогресс военной реформы.
RT на русском00:00

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В Польше заявили о значительном увеличении потенциала российской армии

РИА Новости03:40

Польша заметила мощь России

Lenta.ru05:29

Политолог рассказал об адекватном ответе России на оборонную стратегию НАТО

ФАН05:22

В Польше назвали растущую мощь России вызовом для НАТО

РБК06:40

Польша оценила возросший потенциал российской армии

Телеканал 360°02:01

Русские готовятся к войне: Поляки по-своему оценили реформу армии России

Царьград01:41

В Польше заявили о возросшей мощи российской армии

RT на русском00:00
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Единоборства

Нурмагомедов не пришел на собственную пресс-конференцию в Москве

Петербургский дневник 06:34
Происшествия

Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге частично признали вину

Трое обвиняемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной признали вину по части обвинений.
Известия 08:46
Спорт

Колобков прокомментировал слова Гануса о подменах проб

Министр спорта России Павел Колобков отреагировал на слова главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском вчера в 15:51
Армия и оружие

«Леопард-2» турецкой армии стал жертвой курдской ракеты

Жертвой запущенной курдами противотанковой управляемой ракеты как раз и стал «Леопард-2» в представленном ниже видео.
Военное обозрение 07:15
Происшествия

Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM вчера в 10:20
Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

РИА Новости 03:39
Политика

МИД РФ направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Министерство иностранных дел России направит США ноту в связи со снятием с поезда в Северодвинске троих американских дипломатов, сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Евгений Иванов.
Коммерсантъ 04:23
Политика

США помогли России предотвратить теракты

Россия, в свою очередь, помогла американской стороне в расследовании теракта на марафоне в Бостоне в апреле 2013 года.
Газета.Ru 08:36
Происшествия

В Москве арестовали лжеврача, «лечившего» пенсионеров гречкой

В Москве арестовали мужчину, которого подозревают в продаже пенсионерам гречки под видом лекарств, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 05:40
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод

Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака.
Газета.Ru 03:08
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия 15 октября в 22:40
Политика

Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.
РИА Новости вчера в 13:30
Энергетика

На Украине газ для населения подешевел на 4,9%

Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM вчера в 04:18
Армия и оружие

Украинские националисты напали на блокпост ВСУ в Золотом

КП - Донецк 07:32
Происшествия

СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Гаджеты

Уточнена дата выхода первых игровых видеокарт Intel

В сети появилась информация о том, когда Intel презентуют собственную линейку дискретных видеокарт на архитектуре Xe, в основу которой ляжет 10-нанометровый техпроцесс.
Ferra 07:52
Армия и оружие

Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина

Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:40
Киберспорт

Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends

Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
CyberSport.ru вчера в 03:50
Экономика

В Минтрансе назвали условия для снижения цен на авиабилеты

Перед Минтрансом, по словам замминистра, поставлена задача «хотя бы стабилизировать» рост стоимости билетов на уровне инфляции.
Известия 08:30
Политика

В ФРГ надеются на продвижение в вопросе отмены санкций против России

Заместитель лидера Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер выразил надежду, что в 2020 году будет продвижение по вопросу отмены санкций против России.
RT на русском 08:26
Игры

Сооснователь Devolver Digital считает, что сравнения EGS со Steam пора прекратить

Epic Games Store запустился в декабре прошлого года, однако в сети до сих пор не утихают споры, в которых новый магазин ругают (или хвалят) за политику эксклюзивов, а также сравнивают со Steam.
Игромания.ру 06:29
Общество

Обвиняемый по делу о беспорядках Губайдулин покинул Россию

Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии против представителя власти на несанкционированной акции 27 июля в Москве, находится за рубежом, несмотря на подписку о невыезде.
РИА Новости 03:55
Авто

Пора переобуваться. Когда следует ставить зимние шины?

Летняя резина на рубеже 7 градусов утрачивает мягкость и эластичность, как говорят мастера, «дубеет», в результате сцепление с дорогой снижается, что чревато потерей управляемости, а также снижением срока службы шин.
Car.ru 06:08
Шоу-бизнес

Актриса Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

RuNews24.ru 08:11
Общество

В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы

Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49
Кино

Советский фильм «Вий» вошел в топ лучших фильмов ужасов в истории

Кинолента ленинградского режиссера Георгия Кропачева "Вий", снятая в 1967 году по мотивам одноименной повести Николая Гоголя, оказалась в списке 100 лучших фильмов ужасов за всю историю кинематографии.
Народные новости вчера в 04:13
Гаджеты

Xiaomi выпустила изогнутый игровой монитор Mi Surface Display

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Политика

Путин поручил изучить поведение молодежи в интернете

Исследование должно помочь органам власти, которые работают в сфере воспитания, повысить уровень знаний о «влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения».
Snob.ru 02:50
Общество

Telegram предложил инвесторам вернуть 77% вложений в ICO компании

Telegram предложил инвесторам своего ICO (первичное размещение активов) согласиться на новый запуск криптовалюты Gram до 30 апреля или выдать обратно 77% вложенных денег, сообщил The Bell со ссылкой на письмо инвесторам от Telegram.
Коммерсантъ 05:01
Происшествия

У пропавшей студентки из Екатеринбурга накануне нашли наркотики

КП - Екатеринбург 00:13
Как работают Яндекс.Новости?
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