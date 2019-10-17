Армия и оружие
РИА НовостиВ Польше заявили о значительном увеличении потенциала российской армии
Аналитики Польского института международных отношений при правительстве страны заявили, что Россия за последние годы существенно нарастила военный потенциал, сообщил RT. По мнению авторов документа, это продемонстрировали маневры "Центр-2019" и "Щит Союза".
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с чего всё началось
Польский правительственный аналитический центр дал оценку учениям, которые проводили российские военные в 2019 году. Специалисты обратили внимание на возросшую мощь Вооружённых сил РФ и прогресс военной реформы.RT на русском00:00
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Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
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Для урегулирования в Донбассе предложили новый формат
Киев, потребовавший роспуска ЛНР и ДНР перед организацией выборов в Донбассе, не ставит свои условия, а требует исполнения международных норм.
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Путин и Эрдоган встретятся в Сочи
Встреча двух президентов соседних государств - Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября.
Происшествия
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в школьном туалете
В новосибирской школе №112 нашли тело старшеклассницы, сообщает местное издание VN.ru.
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Пульсары предложили использовать как детекторы гравитационных волн
Астрономы пришли к выводу, что пульсары можно использовать для регистрации гравитационных волн, так как такое возмущение должно привести к временному изменению скорости вращения тела.
Происшествия
Трое вахтовиков из Башкирии погибли в аварии в Свердловской области
Сегодня, 17 октября, в Свердловской области погибли трое вахтовиков из Башкирии.
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Патриарх Кирилл разглядел на Украине угрозу всему православию
Признание неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) другими церквями несет угрозу православному единству, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
Культура
В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
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Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
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Меган Маркл прибыла на мероприятие в старой одежде
Меган Маркл прибыла на церемонию награждения WellChild Awards, посвященную детям с тяжелыми заболеваниями, в старой одежде.
Культура
В Красноярске стартовал фестиваль Дмитрия Хворостовского
Фестиваль, посвященный всемирно известному оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, открылся на его родине в Красноярске 16 октября.
Происшествия
СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня.
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной заявили в суде, что раскаиваются, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Общество
Telegram согласился приостановить операции по криптовалюте
Компания Telegram сообщила нью-йоркскому суду, что готова приостановить запуск блокчейн-платформы и операции по криптовалюте.
Политика
Верховная рада приняла закон о награде для обличителей коррупционеров
Согласно закону, обличитель коррупции имеет право на вознаграждение в размере 10% от размера взятки или причинённого коррупцией ущерба, но не более 3 тыс. минимальных прожиточных минимумов, что на данный момент составляет около 12,5 млн гривен или $504 тыс.
Шоу-бизнес
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли рассекретили пол третьего ребенка
Ранее звездная пара стала счастливыми родителями девочек Джеймс и Инес.
Футбол
Сергей Семак: «Шомуродов действует блестяще»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед игрой 13-го тура РПЛ с «Ростовом» рассказал о сопернике, особо отметив игру нападающего Элдора Шомуродова.
Кино
Netflix выпустил продолжение «Во все тяжкие»
Русский дубляж еще не выпущен, фильм можно посмотреть с русскими субтитрами. Главным героем фильма стал Джесси Пинкман.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением
Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
Происшествия
Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Происшествия
Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Экономика
Крупные банки могут начать оказывать госуслуги
Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.