Польский правительственный аналитический центр дал оценку учениям, которые проводили российские военные в 2019 году. Специалисты обратили внимание на возросшую мощь Вооружённых сил РФ и прогресс военной реформы.

с чего всё началось

Аналитики Польского института международных отношений при правительстве страны заявили, что Россия за последние годы существенно нарастила военный потенциал, сообщил RT. По мнению авторов документа, это продемонстрировали маневры "Центр-2019" и "Щит Союза".

В Польше заявили о значительном увеличении потенциала российской армии

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