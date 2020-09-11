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RT на русском
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В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.В источнике
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URA.Ru

В Польше испугались появления новой Российской империи

URA.Ru22:22
РБК

Профессор предрек Польше соседство с «новой формой Российской империи»

РБК01:13
Известия

Польский профессор испугался появления «новой Российской империи»

Известия22:54
RT на русском

В ГД оценили заявление об угрозе появления новой «Российской империи»

RT на русском03:19
Lenta.ru

В Польше предупредили об угрозе появления «новой Российской империи»

Lenta.ru22:15
РЕН ТВ

В Польше заявили о возможном появлении «новой Российской империи»

РЕН ТВ21:41
РИА Новости

Польский профессор спрогнозировал появление «новой Российской империи»

РИА Новости21:13

Кравчук обвинил Россию в срыве инспекции позиций ВСУ в Донбассе

Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук обвинил в срыве инспекции Россию и сообщил, что Киев инициировал срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.
Газета.Ruвчера в 09:49
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Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
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ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина

Центральная избирательная комиссия предупредила о возможной ликвидации четырех политических партий, среди которых "Народ против коррупции" двоюродного племянника президента России Романа Путина.
РИА Новости02:40
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Lucid тестирует 1200-сильный электрический седан Air

Электрическая силовая установка, используемая в Lucid Air 2021 модельного года, чрезвычайно компактна, и хотя варианты седана, заявленные для производства, имеют только два таких силовых агрегата, Lucid тестирует трехмоторный прототип с двумя электродвигателями на задней оси и одним впереди.
SpeedMe00:38
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Депутат Рады раскритиковал Зеленского за отмену выборов в Донбассе

«Странное получается дело: за кандидата в президенты Владимира Зеленского люди на востоке страны имели право проголосовать, за его партию на выборах парламентских — тоже имели право голосовать, а спустя год правления «президента мира» голосовать уже нельзя», — отметил Рабинович.
РБК02:45
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