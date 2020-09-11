В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»
Смотрите также
В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко 14 сентября
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Убийца россиянок раскрыл свой «план возмездия» за издевательства в школе
Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок
«Даллас» обыграл «Вегас» благодаря голу Радулова в овертайме
Анастасия Решетова рассталась с Тимати
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
В России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте
МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний
Белоруска Азаренко победила Серену Уильямс в полуфинале US Open
Захарова назвала водную блокаду Крыма нарушением прав человека
Харитонов оказался тяжелее Уильямса на 14 килограммов
СК возбудил дело из-за избиения малолетнего ребенка под Омском
Минпромторг не поддержал введение двойных ценников в магазинах
В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко 14 сентября
Песков ответил на призывы к России расследовать дело Навального
Минпромторг не поддержал введение двойных ценников в магазинах
В России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
«Даллас» обыграл «Вегас» благодаря голу Радулова в овертайме
Анастасия Решетова рассталась с Тимати
В Японии предложили вернуть Курилы с помощью ядерных ракет
В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.В источнике
Подробнее о событии