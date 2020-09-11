Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

RT на русском00:08
Телеканал 360°

В Польше испугались появления «новой Российской империи»

Телеканал 360°23:34
РЕН ТВ

В Польше заявили о возможном появлении «новой Российской империи»

РЕН ТВ21:41
URA.Ru

В Польше испугались появления новой Российской империи

URA.Ru22:22
Lenta.ru

В Польше предупредили об угрозе появления «новой Российской империи»

Lenta.ru22:15
Известия

Польский профессор испугался появления «новой Российской империи»

Известия22:54
РИА Новости

Польский профессор спрогнозировал появление «новой Российской империи»

РИА Новости21:13

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 сентября

Мариинская больница в Санкт-Петербурге пригласила добровольцев, желающих принять участие в исследовании вакцины от коронавируса, созданной американской компанией MSD (международное название Merck&Co). В этом эксперименте по всему миру принимают участие более 30 тыс. человек.
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 сентября
РБК00:56
21

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
1,4K

Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Российская газетавчера в 07:52
93

Нурмагомедов рассказал о запомнившемся ему надолго футбольном матче

Непобежденный российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, что одним из самых памятных для него футбольных матчей стал финал чемпионата мира по футболу 2002 года между сборными Бразилии и Германии (2:0).
Известия20:39

МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний

Кира Ярмыш, Илья Пахомов, Владлен Лось, Георгий Албуров и Павел Зеленский на вопросы ответили, тогда как постоянно проживающая в Великобритании Марина Певчих 20 августа уклонилась от дачи объяснений.
РИА Новости03:57
945

Госдума и бундестаг выпустили заявление по ситуации с Навальным

Парламентские группы по связям России и ФРГ в бундестаге и Госдуме потребовали независимой диагностики блогера Алексея Навального с участием немецких, российских и независимых экспертов, следует из заявления, подписанного председателями обеих групп – Робби Шлундом с немецкой стороны и Павлом Завальным – с российской.
Взгляд.ру04:11
32