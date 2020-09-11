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В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.В источнике
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RT на русском

В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

RT на русском00:08
Телеканал 360°

В Польше испугались появления «новой Российской империи»

Телеканал 360°23:34
РИА Новости

Польский профессор спрогнозировал появление «новой Российской империи»

РИА Новости21:13
URA.Ru

В Польше испугались появления новой Российской империи

URA.Ru22:22
Lenta.ru

В Польше предупредили об угрозе появления «новой Российской империи»

Lenta.ru22:15
РЕН ТВ

В Польше заявили о возможном появлении «новой Российской империи»

РЕН ТВ21:41
Известия

Польский профессор испугался появления «новой Российской империи»

Известия22:54

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Ведомостивчера в 12:04
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В МО объяснили попытки бомбардировщиков США пролететь над Россией

Национальный центр управления обороной России сообщал 4 сентября о попытке трех бомбардировщиков В-52Н ВВС США приблизиться к российской границе над Черным морем, а также о перехватах одного В-52Н над Балтийским и Черным морями в конце августа.
В МО объяснили попытки бомбардировщиков США пролететь над Россией
Известия07:39
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Дочь Любови Успенской опубликовала видео с полуголым Цискаридзе

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала шуточное видео с артистом балета Николаем Цискаридзе и джазовой певицей Теоной Контридзе, в котором они в одних плавательных костюмах делают танцевальную поддержку.
iReactor04:46
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В Липецке судят подполковника УФСИН, попавшегося на взятке

По версии следствия, занимавший должность замначальника ФКУ «Исправительная колония № 2 УФСИН по Липецкой области» и начальника центра трудовой адаптации осужденных Олег Клишин в мае 2020 года обратился к отбывающему наказание осуждённому с предложением поспособствовать в переводе того на облегчённые условия содержания за взятку в сумме 30 тысяч рублей.
LipetskMedia.ru05:27
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Меган Маркл впервые серьезно поссорилась с Гарри на публике

Всё началось с того, что посетитель ресторана, расположенного неподалеку от нового дома Гарри и Меган в пригороде Санта-Барбары, не пожелавший обнародовать свое имя, оказался там одновременно с принцем и герцогиней.
7Дней.ру07:30

Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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Скардино о беспорядках в Беларуси: «Люди не хотят насилия – они требуют справедливости. Они выходят на мирные протесты, а против ОМОН и военные»

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино высказалась о массовых протестах, начавшихся в Беларуси после выборов президента.
Sports.ru07:39

В Приморье бывшего вице-губернатора суд отправил под домашний арест

Владивосток, 11 сентября 2020, 09:07 — REGNUM Задержанному 9 сентября бывшему первому вице-губернатору Приморья Василию Усольцеву суд в закрытом формате определил меру пресечения в ходе заседания 11 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.
REGNUM02:07
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