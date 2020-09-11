В Липецке судят подполковника УФСИН, попавшегося на взятке

По версии следствия, занимавший должность замначальника ФКУ «Исправительная колония № 2 УФСИН по Липецкой области» и начальника центра трудовой адаптации осужденных Олег Клишин в мае 2020 года обратился к отбывающему наказание осуждённому с предложением поспособствовать в переводе того на облегчённые условия содержания за взятку в сумме 30 тысяч рублей.