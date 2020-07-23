Коронавирус
Российская газетаВ Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
В Полтаве мужчина, которого украинские полицейские подозревают в незаконном завладении транспортным средством, взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату. Как сообщили в Национальной полиции Полтавской области, сейчас с ним ведут переговоры.
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с чего всё началось
На Украине в городе Полтава проводится спецоперация по задержанию мужчины, который подозревается в угоне автомобиля, сообщается на сайте местной полиции.Коммерсантъ05:31
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Общество
Правительство выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю
Правительство России выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю на покрытие выпадающих доходов.
RT на русском 05:14
Общество
McDonald’s откроет рестораны внутри магазинов Х5
Интерфакс 03:10
Политика
В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией
Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
Новые Известия вчера в 04:04
Технологии
Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11»
Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.
Газета.Ru 21 июля в 08:23
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»
Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
Ведомости вчера в 23:42
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
Политика
В Кремле прокомментировали дату открытия внешних границ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дату открытия внешних российских границ после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 06:03
Экономика
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:49
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости вчера в 18:11
Футбол
ЦСКА обыграл «Тамбов» и завоевал путевку в Лигу Европы
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:00
Происшествия
В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины
Следователи начали проверку после того, как в одной из квартир жилого дома в Подмосковье было найдено тело женщины, завернутое в пакет, предположительно, оно пролежало так больше месяца, сообщила пресс-служба областного ГСУ СК РФ.
РИА Новости 03:59
Общество
Group-IB перечислила бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров
Основными бенефициарами пиратских онлайн-кинотеатров и спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы.
РИА Новости 04:08
Единоборства
Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
Политика
Песков ответил на вопрос о встрече Москальковой с Сафроновым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, докладывала ли уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Владимиру Путину о встрече с обвиняемым в госизмене советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым в камере.
РИА Новости 05:49
Общество
В Екатеринбурге от коронавируса погибли сразу два медика
Сегодня, 23 июля, стало известно, что в Екатеринбурге от коронавируса умерли сразу два медика.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 05:33
Общество
СК подтвердил, что у Мизулиной нет двойного гражданства
РИА Новости 05:20
Общество
В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса
За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией.
Известия 04:13
Теннис
Шарапова рассказала, что удалила все соцсети после дисквалификации
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала последствия дисквалификации в 2016 году из-за употребления мельдония.
Спорт-Экспресс 06:08
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Футбол
Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.
Интерфакс-Спорт вчера в 14:49
Наука
Обнаружена рыба, не накапливающая микропластик в организме
По итогу был сделан вывод, что рыба сибас (Dicentrarchus labrax) на каждые 5 граммов филе накапливает всего одну-две частицы пластика.
Live24 00:59
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru 21 июля в 10:06
Политика
Источники: Николай Федоров и Олег Морозов уйдут из Совфеда в сентябре
"Федоров в сентябре уходит со своего поста в СФ", - сообщил РИА Новости источник в Совфеде. Еще один источник подтвердил эту информацию.
РИА Новости 06:05
Общество
Минтранс разъяснил схему возврата авиабилетов
Как уточняется, Воздушный кодекс был дополнен ст. 107.2, которая устанавливает, что при ЧС или её угрозе, введении режима повышенной готовности авиакомпания обязана вернуть пассажиру деньги за билет независимо от того, возвратный он или нет.
RT на русском 04:29
Футбол
Источник: клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги до 18 команд
Руководители футбольных клубов не поддержали предложение расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) до 18 команд, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 05:49
Общество
Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет
Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК 04:25
Кино
Фаталити в новом боевике Mortal Kombat будет таким же, как и в игре
Британский актер и мастер единоборств Льюис Тан, который снимается в новой экранизации Mortal Kombat, рассказал, что фаталити в фильме получились такими же реалистичными и жестокими, как в культовой компьютерной игре.
Inc-news.ru 04:47
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Президент России на днях подписал указ, в котором говорится о снятии Сергея Фургала с должности губернатора Хабаровского края и назначении Дегтярева.
CT news вчера в 07:22
Армия и оружие
На границу Ростовской области с Украиной переброшена военная авиация
Стало известно о переброске самолетов Ил-76 на границу Ростовской области и Краснодарского края с Украиной.
Южный Федеральный вчера в 05:24