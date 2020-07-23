с чего всё началось

В Полтаве мужчина, которого украинские полицейские подозревают в незаконном завладении транспортным средством, взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату. Как сообщили в Национальной полиции Полтавской области, сейчас с ним ведут переговоры.

В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского

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