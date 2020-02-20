На Украине в Полтавской области около медицинского центра жители устроили беспорядки из-за размещения там эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает местное телевидение.

На Украине устроили беспорядки из-за эвакуированных из Китая

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