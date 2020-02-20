Общество
URA.RuНа Украине устроили беспорядки из-за эвакуированных из Китая
На Украине в Полтавской области около медицинского центра жители устроили беспорядки из-за размещения там эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает местное телевидение.
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Общество
Путин почтил в Петербурге память Собчака
Общество
В сети показали видео митинга против эвакуированных из КНР украинцев
Акция протеста проходит в Новых Санжарах Полтавской области Жители украинского поселка Новые Санжары вышли на массовую акцию против размещения эвакуированных из Ухани украинцев в медицинском центре Нацгвардии.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
Политика
Латвия оплачивает своей экономикой мировое господство США
Аналитический портал RuBaltic.Ru разобрался, с какими «достижениями» в экономике Латвия пришла к снятию с дотаций ЕС и какую роль в экономической состоятельности республики играет беззаветная преданность ее руководства Соединенным Штатам Америки.
Происшествия
Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess.
Политика
Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей.
Армия и оружие
Военному патрулю США отказали в проезде в Сирии
Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отказали военному патрулю США в проезде через контрольно-пропускной пункт в районе операции на севере Сирии.
Экономика
«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве
В сообщении "Открытие Холдинг" ссылался, в частности, на нормы закона, обязывающие руководителя должника в определенных случаях подать заявление о банкротстве - например, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.
Гаджеты
ASUS назвала причину перегрева некоторых видеокарт от AMD
Общество
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Армия и оружие
Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Политика
Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Биатлон
Биатлонистка Резцова допустила смену спортивного гражданства
Экономика
Пенсионеры перейдут на карты «Мир» с 1 июля
Представители Пенсионного фонда России заявили, что по новым правилам с 1 июля пенсии будут перечисляться только на банковские карты "Мир".
Кино
Как снимался фильм «Калашников»
Здоровье
В Китае сообщили о повторном появлении коронавируса у вылечившихся
В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
Общество
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Происшествия
Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео
Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Политика
Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ
Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
Происшествия
Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина
Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 киллограммов кокаина.
Культура
Олешко отказался продавать телекомпании секреты Ширвиндта
Актер и телеведущий Александр Олешко признался, что журналисты предложили ему за вознаграждение раскрыть секреты художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта.
Происшествия
Экс-полицейский признал вину по делу журналиста Голунова
Адвокат рассказал RT, что Коновалов в ходе очной ставки признал вину, сказав, что лично подбросил наркотики Голунову по просьбе Ляховца.
Здоровье
Россиян предупредили о глазном гриппе, от которого нет лекарств
Немецкие врачи обеспокоены тем, что в Германии люди часто заражаются глазным гриппом. Данная болезнь также оказывается серьезной и опасной.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.