Общество

URA.RuURA.RuНа Украине устроили беспорядки из-за эвакуированных из Китая

На Украине в Полтавской области около медицинского центра жители устроили беспорядки из-за размещения там эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает местное телевидение.
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