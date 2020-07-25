Коронавирус
RT на русскомВ Португалии разработали деактивирующую коронавирус маску
Португальские учёные сообщили о разработке маски, которая способна деактивировать коронавирус. Как пишет La Razon, многослойная водонепроницаемая маска имеет «инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2».
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Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Происшествия
Уральский представитель Transparency International задержана в Казани
Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс 12:49
Наука
В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса
Американские ученые из Университета Джорджа Вашингтона разработали чрезвычайно компактное устройство, позволяющее незамедлительно выявлять у человека наличие COVID-19.
Российская газета 13:23
Происшествия
Жертвами падения на жилой дом самолета в Германии стали три человека
В немецком городе Везель (земля Северная Рейн-Вестфалия) при падении легкомоторного самолета на жилой дом погибли три человека: два пассажира воздушного судна и женщина, проживавшая с двухлетним ребенком, сообщает RP Online.
МИР 24 14:49
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
Политика
Жириновский заявил, что пытался спасти Фургала задолго до ареста
Пытался спасти бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задолго до ареста лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ИА Красная Весна 14:51
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева рассказала об отдыхе в Башкирии
Бабушка устроила внучке небольшую фотосессию, а дедушка показал ей «сильное» дерево, в которое ударила молния, и рассказал его историю.
Слово и Дело 10:44
Футбол
Игроки «Зенита» сломали трофей после победы в Кубке России по футболу
Футболисты петербургского "Зенита" во время празднования победы в Кубке России 2019/20 сломали крышку трофея.
ПолитРоссия 13:02
Общество
В Instagram умершей от рака Джеммы Сиссон появился прощальный пост
В Instagram бодибилдера Джеммы Сиссон, которая умерла от раковой опухоли, было опубликовало прощальное сообщение.
Территория новостей 10:04
Общество
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил складывающуюся в настоящее время ситуацию с заболеваемостью коронавирусом нового типа в Москве.
Lenta.ru 14:40
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 14:09
Здоровье
В Волгограде продолжает увеличиваться число внебольничных пневмоний
Усилились и миграция людей: они ездят отдыхать на турбазы, в другие регионы, на море, где продолжают беспечно относиться к требованиям Роспотребнадзора.
Все для Вас вчера в 05:38
Общество
Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО
Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru 05:42
Футбол
Талалаев покидает пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Андрей Талалаев покидает пост главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
BFM.ru 14:40
Происшествия
На Окружной локомотив врезался в фуру, есть пострадавший
На 4-й Окружной улице локомотив врезался в фуру, пострадал 30-летний водитель грузовика.
Клопс 13:41
Происшествия
В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот
В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот.
RT на русском 14:24
Политика
Эрдоган принял в Стамбуле главу ПНС Ливии Сарраджа
Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился и провел в Стамбуле переговоры с руководителем Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
Sputnik Армения 11:55
Авто
Toyota объявила цены на кроссовер Toyota Venza 2021 года
Концерн Toyota объявил цены на кроссовер Toyota Venza нового поколения. Старт продаж новинки намечен на сентябрь 2020 года.
Новые автомобили 10:15
Общество
ПФР сообщил об условиях доплаты к пенсии в размере 2 843 рубля
Как сообщает ToDay News Ufa, некоторым категориям российских граждан теперь полагается доплата к пенсии в размере двух тысяч восьмисот сорока рублей.
ToDay News Ufa 03:54
Происшествия
Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru вчера в 08:27
Здоровье
В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса
В регионе усиливается масочный режим, продлевается запрет на торжественную регистрацию браков и проведение массовых мероприятий.
Evo-rus.com 01:32
Армия и оружие
Украинские военные заявили о готовности к перемирию в Донбассе
Подготовку к соблюдению перемирия в Донбассе ведут украинские военные в рамках операции Объединенных сил.
ИА Красная Весна 14:10
Политика
В МИД ответили на призыв Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина создать проблемы России из-за Крыма.
Lenta.ru 14:29
Энергетика
В России предложили способы остановить рост цен на бензин
Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
Кино
Новый сезон «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Выход 11 сезона сериала "Ходячие мертвецы" отложили на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Родной город 14:47