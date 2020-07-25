с чего всё началось

Португальские учёные сообщили о разработке маски, которая способна деактивировать коронавирус. Как пишет La Razon, многослойная водонепроницаемая маска имеет «инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2».

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 468

Происшествия Уральский представитель Transparency International задержана в Казани Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке. 49

Наука В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса Американские ученые из Университета Джорджа Вашингтона разработали чрезвычайно компактное устройство, позволяющее незамедлительно выявлять у человека наличие COVID-19. 437

Происшествия Жертвами падения на жилой дом самолета в Германии стали три человека В немецком городе Везель (земля Северная Рейн-Вестфалия) при падении легкомоторного самолета на жилой дом погибли три человека: два пассажира воздушного судна и женщина, проживавшая с двухлетним ребенком, сообщает RP Online. 6

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru. 20

Происшествия Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. 259

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева рассказала об отдыхе в Башкирии Бабушка устроила внучке небольшую фотосессию, а дедушка показал ей «сильное» дерево, в которое ударила молния, и рассказал его историю. 2

Общество Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в Москве Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил складывающуюся в настоящее время ситуацию с заболеваемостью коронавирусом нового типа в Москве.

Здоровье В Волгограде продолжает увеличиваться число внебольничных пневмоний Усилились и миграция людей: они ездят отдыхать на турбазы, в другие регионы, на море, где продолжают беспечно относиться к требованиям Роспотребнадзора.

Политика Эрдоган принял в Стамбуле главу ПНС Ливии Сарраджа Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился и провел в Стамбуле переговоры с руководителем Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем. 2

Армия и оружие Украинские военные заявили о готовности к перемирию в Донбассе Подготовку к соблюдению перемирия в Донбассе ведут украинские военные в рамках операции Объединенных сил.