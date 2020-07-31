Высокоскоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, столкнулся с автомобилем. Машина проводила техническое обслуживание железнодорожных путей. Авария произошла неподалеку от города Коимбра.

В Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем

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