Происшествия
ИнтерфаксВ Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем
Высокоскоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, столкнулся с автомобилем. Машина проводила техническое обслуживание железнодорожных путей. Авария произошла неподалеку от города Коимбра.
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Экономика
Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости 10:14
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
Происшествия
В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими
Российская газета 14:00
Политика
США полностью выведут войска из Афганистана к маю 2021 года
Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках выступления в комитете по иностранным делам Сената Конгресса назвал сроки вывода национальных войск из Афганистана.
Деловое.ТВ вчера в 12:45
Общество
В Москве усилили контроль за масочным режимом в магазинах
Компания оперативно устраняет выявленные нарушения и проводит дополнительный инструктаж с персоналом о необходимости соблюдения профилактических мер, в частности масочного режима и контроля за ношением средств индивидуальной защиты покупателями, сообщил представитель X5.
Ведомости 09:40
Транспорт
British Airways возобновит полеты в Москву из Лондона со 2 августа
Москва, 31 июля 2020, 21:36 — REGNUM Британская авиакомпания British Airways со 2 августа возобновляет регулярные рейсы в Российскую Федерацию.
REGNUM 14:36
Кино
Ван Дамм начал сниматься в фильме Netflix на Украине
Ван Дамм уже начал сниматься в фильме, сообщил Ткаченко в своем Facebook.
Взгляд.ру 14:12
Общество
СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты
Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:35
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
На сумму в размере 10000 рублей могут рассчитывать семьи, в которых воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет, которые появились на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017 года.
Evo-rus.com 11:52
Экономика
Из-за падения рубля эксперты посоветовали покупать определенные вещи
Сильное падение рубля в последние дни июля связано с несколькими факторами.
Московский Комсомолец 11:34
Общество
В Британии отменили ослабление ограничений по коронавирусу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране отменили очередной этап ослабления режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции.
RT на русском 07:46
Футбол
Сергей Игнашевич назвал конкурентов «Торпедо» в ФНЛ
Главный тренер Сергей Игнашевич поделился мнением о конкурентах в Футбольной национальной лиге в сезоне-2020/2021.
Чемпионат 14:05
Шоу-бизнес
Саша Черно из «Дома-2» родила своего первого ребенка
Звезда «Дома-2» впервые стала мамой, хотя далось ей это непросто.
Uznayvse.ru 09:02
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
Общество
Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян перевели в более комфортные условия
Задержанные в Белоруссии граждане России переведены в "более комфортное учреждение".
Московский Комсомолец 13:24
Киберспорт
Боевик Bleach: Brave Souls выпустят в Steam
Студия KLab Inc объявила, что готовит РС-версию своего мобильного боевика Bleach: Brave Souls.
Игромания.ру 14:15
Политика
МИД Белоруссии направил России ноту в связи с ситуацией на границе
Минск, 31 июля 2020, 19:14 — REGNUM Просьба прояснить ситуацию на российско-белорусской границе содержится в ноте, направленной сегодня из МИД Белоруссии в Москву.
REGNUM 12:14
Общество
«Неоднородную» погоду в августе спрогнозировали в Гидрометцентре РФ
Стоит учитывать, что погода в течение месяца будет "неоднородной". Воздух в европейской части России прогреется до показателей выше нормы.
Экономика сегодня вчера в 21:43
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Шоу-бизнес
Юлия Барановская после развода забрала у Аршавина его кубки и награды
«Все на полке у Ю.Г. (инициалы бывшей жены Аршавина — Барановской Юлии Геннадьевны – прим. ред)», - ответил он.
NewInform 12:20
Политика
В США обвинили Россию во вмешательстве в еще не состоявшиеся выборы
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обвинила Россию во вмешательстве в еще не состоявшиеся президентские выборы 2020 года.
Lenta.ru 13:51
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03