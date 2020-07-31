Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем

Высокоскоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, столкнулся с автомобилем. Машина проводила техническое обслуживание железнодорожных путей. Авария произошла неподалеку от города Коимбра.
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Данных о пострадавших россиян при аварии с поездом в Португалии нет

ТАСС14:01

В Португалии потерпел крушение скоростной поезд

РБК12:40

Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии

Газета.Ru11:39

СМИ сообщили о крушении высокоскоростного поезда в Португалии

RT на русском11:44

В Португалии потерпел крушение поезд, десятки человек пострадали

РИА Новости11:43

В Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем

Интерфакс13:08

Возросло число жертв крушения поезда Alfa Pendular с 280 пассажирами

Вести.Ru13:36
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Экономика

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости 10:14
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Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
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Автоспорт

Квят потеряет пять мест на старте Гран-при Великобритании

Чемпионат 14:38
Фигурное катание

Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко

Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
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Происшествия

В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими

Российская газета 14:00
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Политика

США полностью выведут войска из Афганистана к маю 2021 года

Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках выступления в комитете по иностранным делам Сената Конгресса назвал сроки вывода национальных войск из Афганистана.
Деловое.ТВ вчера в 12:45
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Происшествия

Три человека пострадали при взрыве на АЗС в Краснодарском крае

Известия 13:40
Общество

В Москве усилили контроль за масочным режимом в магазинах

Компания оперативно устраняет выявленные нарушения и проводит дополнительный инструктаж с персоналом о необходимости соблюдения профилактических мер, в частности масочного режима и контроля за ношением средств индивидуальной защиты покупателями, сообщил представитель X5.
Ведомости 09:40
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Транспорт

British Airways возобновит полеты в Москву из Лондона со 2 августа

Москва, 31 июля 2020, 21:36 — REGNUM Британская авиакомпания British Airways со 2 августа возобновляет регулярные рейсы в Российскую Федерацию.
REGNUM 14:36
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Кино

Ван Дамм начал сниматься в фильме Netflix на Украине

Ван Дамм уже начал сниматься в фильме, сообщил Ткаченко в своем Facebook.
Взгляд.ру 14:12
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Футбол

Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»

Известия 13:28
Общество

СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты

Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:35
5
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

На сумму в размере 10000 рублей могут рассчитывать семьи, в которых воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет, которые появились на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017 года.
Evo-rus.com 11:52
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Экономика

Из-за падения рубля эксперты посоветовали покупать определенные вещи

Сильное падение рубля в последние дни июля связано с несколькими факторами.
Московский Комсомолец 11:34
3
Общество

В Британии отменили ослабление ограничений по коронавирусу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране отменили очередной этап ослабления режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции.
RT на русском 07:46
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Футбол

Сергей Игнашевич назвал конкурентов «Торпедо» в ФНЛ

Главный тренер Сергей Игнашевич поделился мнением о конкурентах в Футбольной национальной лиге в сезоне-2020/2021.
Чемпионат 14:05
Шоу-бизнес

Саша Черно из «Дома-2» родила своего первого ребенка

Звезда «Дома-2» впервые стала мамой, хотя далось ей это непросто.
Uznayvse.ru 09:02
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Общество

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском

Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
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Общество

Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа

«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
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Общество

Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

REGNUM 09:49
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Политика

Задержанных в Белоруссии россиян перевели в более комфортные условия

Задержанные в Белоруссии граждане России переведены в "более комфортное учреждение".
Московский Комсомолец 13:24
Киберспорт

Боевик Bleach: Brave Souls выпустят в Steam

Студия KLab Inc объявила, что готовит РС-версию своего мобильного боевика Bleach: Brave Souls.
Игромания.ру 14:15
Политика

МИД Белоруссии направил России ноту в связи с ситуацией на границе

Минск, 31 июля 2020, 19:14 — REGNUM Просьба прояснить ситуацию на российско-белорусской границе содержится в ноте, направленной сегодня из МИД Белоруссии в Москву.
REGNUM 12:14
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Происшествия

На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек

РИА Новости 09:18
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Общество

«Неоднородную» погоду в августе спрогнозировали в Гидрометцентре РФ

Стоит учитывать, что погода в течение месяца будет "неоднородной". Воздух в европейской части России прогреется до показателей выше нормы.
Экономика сегодня вчера в 21:43
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Политика

Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»

Аргументы недели 00:59
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Шоу-бизнес

Юлия Барановская после развода забрала у Аршавина его кубки и награды

«Все на полке у Ю.Г. (инициалы бывшей жены Аршавина — Барановской Юлии Геннадьевны – прим. ред)», - ответил он.
NewInform 12:20
Политика

В США обвинили Россию во вмешательстве в еще не состоявшиеся выборы

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обвинила Россию во вмешательстве в еще не состоявшиеся президентские выборы 2020 года.
Lenta.ru 13:51
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Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
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Происшествия

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
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