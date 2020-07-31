Происшествия
Российская газетаВ результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди
Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти. Свидетели на месте происшествия сообщают о двух погибших.
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Общество
NYT: Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok
Американская корпорация Microsoft может приобрести у китайской компании ByteDance долю в разработанной последней социальной сети TikTok.
ТАСС 15:30
Происшествия
Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне
«Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменён, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — говорится в решении.
RT на русском 15:27
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
RT на русском 10:03
Происшествия
На Кубани при взрыве на газозаправочной станции пострадали трое
Российская газета 15:40
Фигурное катание
Плющенко: Косторная сама была инициатором перехода
РИА Новости 15:57
Политика
Раскрыто место следования задержанных в Белоруссии «российских боевиков»
Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне, которых называют боевиками из частной военной компании (ЧВК) Вагнера, планировали вылететь из Минска в Стамбул.
Lenta.ru 09:05
Здоровье
Новый эффективный способ лечения рака освоен российскими медиками
Российские медики начали лечение онкологических заболеваний методом, основанном на принципе лучевой терапии, пишет News.ru.
SMINEWS в Иванове 12:32
Экономика
Особое мнение: Сергей Гуриев
НОВОСТИ / РЕКЛАМА И. Воробьева ― Продолжается программа "Особое мнение". Сергей Гуриев, профессор экономики института Sciences Po.
Эхо Москвы 15:25
Происшествия
У муниципального депутата Галяминой прошел обыск
На даче у московского муниципального депутата Юлии Галяминой прошел обыск. Об этом сообщил РБК ее пресс-секретарь.
РБК 13:26
Политика
Дегтярев заявил о просьбах хабаровчан «разобраться с мафией» в регионе
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что местные жители попросили его «разобраться с мафией».
РБК 15:10
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Политика
Кремль не имеет данных о противоправных действиях россиян в Белоруссии
Как отметил представитель Кремля, сейчас Москва имеет неполную информацию о задержании россиян под Минском, которое произошло минувшей ночью.
ПолитРоссия вчера в 06:31
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал вузам обучать заочников дистанционно
Роспотребнадзор дал рекомендации вузам по профилактике коронавируса.
Аргументы и Факты 15:10
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Футбол
Дзюба: Хочу выиграть три чемпионата подряд и выйти из группы в Лиге чемпионов, «чтобы заткнуть критиков»
Фонтанка.Ру 16:03
Политика
Австрия 1 августа отменяет запрет на авиарейсы из России
Вена, 31 июля 2020, 15:17 — REGNUM Россия вошла в число стран, для которых снят запрет на пассажирское воздушное сообщение с Австрией.
REGNUM 08:17
Космос
США запустили самый большой в мире марсоход
Отмечается, что запущенный марсоход является самым большим в мире планетоходом.
Ореанда-Новости вчера в 09:15
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Армия и оружие
В ЛНР назвали атаку со стороны украинских силовиков провокацией
Ранее полпред ЛНР на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего заявил об атаке со стороны украинских силовиков позиций Народной милиции ЛНР при помощи ударного беспилотника и ранении двоих сотрудников оборонного ведомства.
РИА Новости 13:24
Происшествия
В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими
Российская газета 14:00
Общество
В Польше вандалы обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому
Памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому похитили с кладбища в Легнице и лишили его головы.
Чистовик 06:48
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Политика
Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян
Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ru 11:27