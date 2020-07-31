Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти. Свидетели на месте происшествия сообщают о двух погибших.

В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди

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