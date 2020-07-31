Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем

Высокоскоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, столкнулся с автомобилем. Машина проводила техническое обслуживание железнодорожных путей. Авария произошла неподалеку от города Коимбра.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Данных о пострадавших россиян при аварии с поездом в Португалии нет

ТАСС14:01

В Португалии потерпел крушение скоростной поезд

РБК12:40

СМИ сообщили о крушении высокоскоростного поезда в Португалии

RT на русском11:44

В Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем

Интерфакс13:08

В Португалии потерпел крушение поезд, десятки человек пострадали

РИА Новости11:43

Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии

Газета.Ru11:39

Возросло число жертв крушения поезда Alfa Pendular с 280 пассажирами

Вести.Ru13:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Общество

Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

REGNUM 09:49
710
Экономика

Российские лекарства в аптеках подорожали на четверть

Российские аптеки за первое полугодие 2020-го заработали на розничной продаже лекарств 557,9 миллиарда рублей, что на 13,9 процента больше, чем за тот же период годом ранее.
Lenta.ru 10:11
21
Происшествия

Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде

Муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета под подписку о невыезде.
Коммерсантъ 18:27
489
Политика

Трамп предложил отложить президентские выборы в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы в стране из-за ситуации с коронавирусом.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
459
Происшествия

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт

РБК 17:52
76
Футбол

«Краснодар» представил форму на сезон

Как и ранее, домашний комплект формы «Краснодара» на новый сезон выполнен в зеленом цвете.
Бомбардир.ру 03:33
Шоу-бизнес

Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным

Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° 17:31
34
Путешествия

Россия возобновила полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию

Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами — Турцией, Великобританией, Танзанией.
РБК 18:40
15
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com 09:09
851
Армия и оружие

В Польше оценили мощь «Спрута» из России

Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД», которые Индия на фоне обострения конфликта с Китаем планирует купить у России, позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника, уверены в Defence24.
Lenta.ru вчера в 07:13
13
Армия и оружие

Турция объявила о передаче технологий российских С-400 США

Как сообщает ToDay News Ufа, министр обороны Турции также рассказал, что производство компонентов для F-35 все еще шло в Турции, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, а также несмотря на решение США исключить Турцию из участия в данном проекте.
ToDay News Ufa 07:06
356
Экономика

Из-за падения рубля эксперты посоветовали покупать определенные вещи

Сильное падение рубля в последние дни июля связано с несколькими факторами.
Московский Комсомолец 11:34
6
Происшествия

Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена не признала вину в убийстве

Вдова украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал не признала своей вины в его убийстве.
Lenta.ru 18:14
461
Единоборства

Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей

ProstoProSport 03:58
11
Общество

Пользователи сети раскритиковали новый клип Лободы

Певица Светлана Лобода выпустила новый клип на совместную с рэпером Pharaon песню Boom boom.
Lenta.ru 19:12
19
Футбол

«Зенит» объявил об уходе Ивановича

«Зенит» сообщил об уходе защитника Бранислава Ивановича. Отмечается, игрок покинул клуб по истечении срока контрактного соглашения.
Vprognoze.ru 29 июля в 06:08
1
Футбол

ЦСКА планирует приобрести футболиста олимпийской сборной Аргентины

Московский ЦСКА планирует приобрести футболиста "Архентинос Хуниорс" Фаусто Веру, передает TyC Sports.
Газета.Ru 13:39
Автоспорт

Леклер: У нас серьёзные проблемы с гоночным темпом

F1news.ru 15:26
Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

CT news 16:45
1
Кино

Netflix снимет фильм по Beyond Good & Evil

Мультсериал по Splinter Cell стал лишь первым совместным проектом Ubisoft и Netflix: компании решили объединиться и для съёмок фильма по мотивам Beyond Good & Evil.
Игромания.ру 18:10
Здоровье

Врач-диетолог рассказала, кому противопоказано есть персики и абрикосы

Врач-диетолог Инна Кононенко назвала максимальное количество персиков и абрикосов, которое можно съесть в течение дня.
Mockva.ru 14:02
1
Футбол

Гвардиола считает «Ливерпуль» сильнейшим соперником в карьере

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, какого соперника считает сильнейшим в своей карьере, передает DAZN.
Газета.Ru 18:20
Экономика

Путин ввел льготы по упрощенной системе налогообложения

С 2021 года вводится переходный налоговый режим для бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообожения (УСН) и незначительно превысивших ее лимиты.
Российская газета 08:26
1
Фигурное катание

Плющенко рассказал, как Трусова отнеслась к переходу Косторной

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал об ответственности после перехода в его группу чемпионки Европы Алены Косторной.
Матч ТВ 17:00
1
Авто

Audi отзывает в России более 500 автомобилей

Компания Audi отзывает в России 512 автомобилей A4, A8, A6, TT и Cabriolet. Об этом сообщается на официальном сайте Росстандарта.
Деловое.ТВ вчера в 14:44
3
Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС 10:06
210
Происшествия

Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

РБК 15:29
4
Баскетбол

Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса

Чемпионат 13:59
Политика

Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии

Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
15
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс вчера в 05:47
385
Главное