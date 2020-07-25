с чего всё началось

Специалисты из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус SARS-COV-2, пишет 25 июля газета La Razón.

Происшествия Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка "Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении. 59

Политика ЦИК объявила о трехдневном голосовании на выборах в сентябре 2020 года Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Москва / AbsolutTV.ru / Новости / На заседании Центризбиркома глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на региональных и местных выборах 13 сентября 2020 года досрочное голосование будет проводиться 11 и 12 сентября. 948

Политика Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений "Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян. 1K

Политика Дегтярев рассказал о поручении Путина по Хабаровскому краю Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о поручении президента России Владимира Путина по региону. 158

Общество Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста. 65

Происшествия Полиция Сиэтла задержала в ходе беспорядков 11 человек Полиция американского города Сиэтл задержала по крайней мере 11 человек в ходе беспорядков. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.

Здоровье Доктор Мясников раскритиковал идею о дистанционном образовании Телеведущий и российский врач Александр Мясников, более известный как доктор Мясников, раскритиковал идею о дистанционном образовании. 37

Политика МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России". 1K

Армия и оружие В России отмечают День военно-морского флота Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин посетит в этот день Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

Космос NASA предупредило о трех мчащихся к Земле астероидах О чем стало известно из сообщения Центра исследования околоземных объектов NASA, занимающегося наблюдением за потенциально опасными для Земли небесными объектами. 20

Наука В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса Американские ученые из Университета Джорджа Вашингтона разработали чрезвычайно компактное устройство, позволяющее незамедлительно выявлять у человека наличие COVID-19. 644

Технологии Предпоследний звонок: через пять лет операторов заменят роботы Исследование показало, что большая часть руководителей ожидает замену работников решениями на базе искусственного интеллекта в ближайшие 5–10 лет.