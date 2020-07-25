Коронавирус
ИзвестияВ Португалии создали нейтрализующую коронавирус маску
Специалисты из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус SARS-COV-2, пишет 25 июля газета La Razón.
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Общество
В Москве задержали 11 человек на акции поддержки жителей Хабаровска
Новые Известия 08:36
Экономика
Повышенные пенсии и пособия начнут выплачивать россиянам с 1 августа
С 1 августа вырастут на 9,13% выплаты для граждан, получающих накопительную пенсию.
Цензуры.Нет 11:51
Происшествия
В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина
Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина.
BFM.ru 09:29
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета 09:54
Происшествия
Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
Политика
ЦИК объявила о трехдневном голосовании на выборах в сентябре 2020 года
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Москва / AbsolutTV.ru / Новости / На заседании Центризбиркома глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на региональных и местных выборах 13 сентября 2020 года досрочное голосование будет проводиться 11 и 12 сентября.
Absolut TV вчера в 06:38
Шоу-бизнес
Наташа Королева надеется, что Ефремов избежит серьезного наказания
РЕН ТВ Наташа Королева прокомментировала аварию, виновником которой следствие считает актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ 10:39
Политика
Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru 09:21
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК вчера в 00:19
Политика
Дегтярев рассказал о поручении Путина по Хабаровскому краю
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о поручении президента России Владимира Путина по региону.
Lenta.ru 08:14
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Авто
Россиянам возместят 60% затрат при переводе автомобиля на газ
Гражданам России Государство компенсирует 60% от цены установки газового оборудования на машину.
Лезги газет 23 июля в 07:44
Происшествия
Полиция Сиэтла задержала в ходе беспорядков 11 человек
Полиция американского города Сиэтл задержала по крайней мере 11 человек в ходе беспорядков. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
RT на русском 20:56
Политика
В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа
CT news вчера в 21:46
Здоровье
Доктор Мясников раскритиковал идею о дистанционном образовании
Телеведущий и российский врач Александр Мясников, более известный как доктор Мясников, раскритиковал идею о дистанционном образовании.
Lenta.ru 20:48
Политика
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости 12:44
Армия и оружие
В России отмечают День военно-морского флота
Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин посетит в этот день Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.
ТАСС 17:03
Космос
NASA предупредило о трех мчащихся к Земле астероидах
О чем стало известно из сообщения Центра исследования околоземных объектов NASA, занимающегося наблюдением за потенциально опасными для Земли небесными объектами.
Говорит Уфа 11:47
Наука
В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса
Американские ученые из Университета Джорджа Вашингтона разработали чрезвычайно компактное устройство, позволяющее незамедлительно выявлять у человека наличие COVID-19.
Российская газета 13:23
Технологии
Предпоследний звонок: через пять лет операторов заменят роботы
Исследование показало, что большая часть руководителей ожидает замену работников решениями на базе искусственного интеллекта в ближайшие 5–10 лет.
Известия 17:01
Общество
Несколько женщин обвинили Шендеровича в домогательствах
Наша версия вчера в 15:05
Политика
Welt: США усилили давление на подрядчиков «Северного потока — 2»
Новые серьезные санкции в отношении европейских подрядчиков, задействованных в строительстве газопровода «Северный поток — 2», пообещали ввести власти США 25 июля сообщает немецкое издание Welt.
ИА Красная Весна 21:07
Армия и оружие
Пентагон опубликовал спутниковые снимки с «Тиграми» и Су-24 в Ливии
Коммерсантъ 04:44
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Эксперт Минздрава дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России осенью.
MagadanMedia.ru 05:10
Технологии
В WhatsApp появится функция привязанных устройств для одного аккаунта
В WhatsApp появится функция привязанных устройств, позволяющая использовать один аккаунт сразу на нескольких гаджетах.
МонаВиста вчера в 12:27