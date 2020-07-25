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ИзвестияИзвестияВ Португалии создали нейтрализующую коронавирус маску

Специалисты из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус SARS-COV-2, пишет 25 июля газета La Razón.
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с чего всё началось
Ученые из Института молекулярной медицины в Лиссабоне сообщили об изобретении маски, которая не только защищает от коронавирусной инфекции, но и нейтрализует вредоносный вирус, попавший на ее поверхность, сообщает испанское издание La Razon
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