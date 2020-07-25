Коронавирус
ИзвестияВ Португалии создали нейтрализующую коронавирус маску
Специалисты из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус SARS-COV-2, пишет 25 июля газета La Razón.
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Inc-news.ru 23 июля в 15:25
Политика
Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru 09:21
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
Общество
Роспотребнадзор: школьная линейка 1 сентября может пройти дистанционно
Если на 1 сентября будут хорошие погодные условия, снизится количество заражений, то не исключено, что школы смогут провести День знаний на открытом воздухе, как раньше – возле школы.
Туапсинские вести 08:00
Политика
Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым
Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости 17:23
Происшествия
Трое полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле
Три сотрудника полиции пострадали в ходе беспорядков в американском городе Сиэтл, число задержанных возросло до 16.
RT на русском 21:36
Футбол
Экс-рефери Хусаинов: Если принимаешь решения по правилам, «Зенит» судить не будешь
«Если ты принимаешь решения по правилам игры, больше «Зенит» судить не будешь», — сказал арбитр, вспомнив матч петербуржцев двухлетней давности: судья дал желтую карточку Доменико Кришито по справедливости, а его раскритиковали и больше не ставили на игры «Зенита».
Нева Спорт вчера в 15:13
Происшествия
Блогеры, перекрывшие дорогу в Екатеринбурге, устроили шумную вечеринку
Молодые люди решили не просто проехаться на машинах, но и перекрыть дорогу на плотинке, чтобы устроить танцы с фаерами.
Екатеринбург Онлайн 22:10
Политика
Стало известно о давлении США на европейских подрядчиков «Северного потока-2»
Власти США в последнее время усилили давление на европейских подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 21:11
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
Экономика
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости 21:48
Гаджеты
Google планирует ужесточить требования к смартфонам на Android
Обязательным условием для установки на устройство операционной системы Android 11 вскоре может стать наличие на нём не менее 2 Гб оперативной памяти, на устройствах, не отвечающих этому требованию, будет устанавливаться облегченная система Android Go.
Rambler News Service 23 июля в 05:13
Происшествия
Уральский представитель Transparency International задержана в Казани
Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс 12:49
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 13:54
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Футбол
«Урал» объявил о расставании с Павлом Погребняком
Источник сообщает, что Погребняк покинул клуб после того, как истек срок его контракта.
CT news вчера в 09:07
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
Общество
Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке
Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.
ТАСС 21:48
Политика
МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUM 10:04
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
Evo-rus.com 23 июля в 12:28
Космос
Мини-спутники Илона Маска преградили комету NEOWISE
Компания SpaceX с момента начала реализации проекта запустила более 500 спутников.
Дни24 вчера в 11:50
Политика
Дегтярев высказался о предстоящем суде над Фургалом
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев высказался о предстоящем суде над бывшим главой региона Сергеем Фургалом, который был арестован по подозрению в покушении на убийство.
Lenta.ru 22:32
Наука
Раскрыта история происхождения странных метеоритов, найденных на Земле
Ученые считают, что у большей части метеоритов, упавших на Землю, присутствует состав, который предполагает, что они произошли именно от таких ранних планетезималей, расплавленных и не расплавленных.
Live24 04:58
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета 09:54
Общество
Ученые назвали идеальную продолжительность для секса
Нормальная длительность составляет 3-7 минут. При этом хороший или оптимальный секс длится 7-13.
РЕН ТВ 21:08
Гаджеты
Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество
В общении с журналистами агентства «Прайм» Куканов рассказал, что самый популярный миф это необходимость разрядки батареи до нуля и зарядки на 100%.
Astera 08:12