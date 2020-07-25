с чего всё началось

Специалисты из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус SARS-COV-2, пишет 25 июля газета La Razón.

Политика Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений "Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян. 1K

Экономика Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года. 29

Общество Роспотребнадзор: школьная линейка 1 сентября может пройти дистанционно Если на 1 сентября будут хорошие погодные условия, снизится количество заражений, то не исключено, что школы смогут провести День знаний на открытом воздухе, как раньше – возле школы. 5

Футбол Экс-рефери Хусаинов: Если принимаешь решения по правилам, «Зенит» судить не будешь «Если ты принимаешь решения по правилам игры, больше «Зенит» судить не будешь», — сказал арбитр, вспомнив матч петербуржцев двухлетней давности: судья дал желтую карточку Доменико Кришито по справедливости, а его раскритиковали и больше не ставили на игры «Зенита». 7

Происшествия Блогеры, перекрывшие дорогу в Екатеринбурге, устроили шумную вечеринку Молодые люди решили не просто проехаться на машинах, но и перекрыть дорогу на плотинке, чтобы устроить танцы с фаерами.

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 9,5K

Экономика В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting. 221

Гаджеты Google планирует ужесточить требования к смартфонам на Android Обязательным условием для установки на устройство операционной системы Android 11 вскоре может стать наличие на нём не менее 2 Гб оперативной памяти, на устройствах, не отвечающих этому требованию, будет устанавливаться облегченная система Android Go. 36

Происшествия Уральский представитель Transparency International задержана в Казани Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке. 61

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru. 21

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 514

Футбол «Урал» объявил о расставании с Павлом Погребняком Источник сообщает, что Погребняк покинул клуб после того, как истек срок его контракта.

Общество Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота. 2

Политика МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне. 84

Политика Дегтярев высказался о предстоящем суде над Фургалом Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев высказался о предстоящем суде над бывшим главой региона Сергеем Фургалом, который был арестован по подозрению в покушении на убийство. 1

Наука Раскрыта история происхождения странных метеоритов, найденных на Земле Ученые считают, что у большей части метеоритов, упавших на Землю, присутствует состав, который предполагает, что они произошли именно от таких ранних планетезималей, расплавленных и не расплавленных.