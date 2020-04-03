Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В Праге по решению муниципальных властей демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу. Он был установлен в 1980 году, в 35-летнюю годовщину освобождения города войсками 1-го Украинского фронта Красной армии под командованием маршала.
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