В районе Ржепорыйе на окраине Праги начали устанавливать памятник власовцам. С идеей поставить такой памятник в ноябре прошлого года выступил известный эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста Ржепорыйе Павел Новотный.

с чего всё началось

В районе Ржепорыйе (eporyje) на окраине Праги началась установка памятника власовцам, сообщает «РИА Новости». Решение о его сооружении было принято 11 декабря 2019 года муниципалитетом района по инициативе старосты Павла Новотного. О намерении установить памятник господин Новотный заявил в ноябре.

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