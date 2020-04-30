Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Праге начали установку памятника власовцам

В районе Ржепорыйе (eporyje) на окраине Праги началась установка памятника власовцам, сообщает «РИА Новости». Решение о его сооружении было принято 11 декабря 2019 года муниципалитетом района по инициативе старосты Павла Новотного. О намерении установить памятник господин Новотный заявил в ноябре.
Читать в источнике
Комментировать93
с чего всё началось

В Праге началось сооружение памятника власовцам

В районе Ржепорыйе на окраине Праги начали устанавливать памятник власовцам. С идеей поставить такой памятник в ноябре прошлого года выступил известный эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста Ржепорыйе Павел Новотный.
РИА Новости09:44

Подробнее о событии

В Праге начали установку памятника власовцам

Коммерсантъ14:02

СМИ напомнили, почему в Праге хотят поставить памятник предателям

Московский Комсомолец12:45

В Праге началась установка памятника власовцам

Говорит Москва09:57

В Праге начали установку памятника власовцам

Взгляд.ру10:21

В Праге начали установку памятника примкнувшим к нацистам власовцам

РЕН ТВ10:04

Вместо памятника Коневу в Праге поставят памятник власовцам

Комсомольская правда11:25

В Праге началось сооружение памятника власовцам

РИА Новости09:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:04, Ашберн
Политика

Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru 14:05
4K
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
347
Происшествия

Убийца попутчицы BlaBlaCar сознался в преступлении 10-летней давности

iReactor 12:04
3
Общество

Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
124
Футбол

«ПСЖ» признан чемпионом Франции

Сегодня СМИ сообщили, что «ПСЖ» был признан чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона Лиги 1.
Все про Спорт ру 10:25
1
Финансы

Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле

Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле По данным ЦБ, объем выданных населению кредитов банков в марте продолжил расти и даже обогнал февральские показатели.
Коммерсантъ вчера в 13:45
2
Общество

Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России

Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям.
Газета.Ru 14:37
79
Здоровье

Игорь Руденя: Мы детально разбираем случаи тяжелых заболеваний

Могу сказать, что мы детально разбираем случаи тяжелых заболеваний. Хотел бы выразить соболезнования родным погибших от коронавируса.
Тверские ведомости 14:18
Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru 13:23
1
Общество

В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице

Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM 10:16
3,1K
Общество

Вахтовики перекрыли главную дорогу к Чаяндинскому месторождению

Работники Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии вышли на несанкционированную акцию протеста и перекрыли стволовую дорогу, сообщает издания «ТайгаПост» и Ura.ru.
РБК 12:53
7
Шоу-бизнес

Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка

Ранее Хадид несколько раз признавалась в интервью, что не планирует связывать всю свою жизнь с карьерой модели, так как давно мечтает о семье и детях.
Uznayvse.ru вчера в 07:45
5
Общество

Собянин: Москва прошла четверть пути в борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что столица прошла еще только четверть пути в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и основное противостояние с пандемией еще впереди.
Газета.Ru 14:39
22
Политика

Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии

Соединенные Штаты надавили на Саудовскую Аравию для прекращения ценовой войны на рынке нефти с Россией, а президент Дональд Трамп выдвинул саудовским лидерам ультиматум, передает Reuters.
Вести.Ru 08:30
17
Общество

В Госдуме предложили простить россиянам штрафы за нарушения ПДД

Ранее депутаты ЛДПР предложили временно увеличить с 20 до 60 дней срок, в течение которого штраф за некоторые нарушения ПДД можно оплатить со скидкой 50%.
AutoNews 04:39
Армия и оружие

«Военное обозрение»: нужно благодарить Олланда за отказ передать «Мистрали»

Народные новости вчера в 12:17
3
Политика

Собянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отгородиться от коронавируса никто не может.
Lenta.ru 13:00
456
Общество

В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
167
Происшествия

В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики

ФСБ предотвратила в Екатеринбурге подготовку терактов.
BFM.ru вчера в 19:58
2,1K
Здоровье

Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России

Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
РИА Новости 08:46
45
Происшествия

В Иркутской области чиновников подозревают в поджоге леса

ЛесПромИнформ вчера в 02:24
3K
Экономика

ВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес

Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно.
Интерфакс 12:42
5
Общество

Голубев рассказал об условиях введения режима ЧС в Ростовской области

Василий Голубев рассказал, при каких условиях в Ростовской области может быть введён режим ЧС.
1rnd.ru 08:16
76
Общество

В ВОЗ допускают скорое начало отмены ограничений в России

Москва, 30 апреля 2020, 20:47 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения допускает скорое снятие ограничений из-за коронавируса в Российской Федерации.
REGNUM 13:47
561
Фигурное катание

Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву

Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36
5
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

РИА Карачаево-Черкесия 02:32
1K
Общество

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
218
Культура

Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Собеседник 03:42
20
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
4,2K
Гаджеты

Core i9-10900K от Intel потребляет убийственные 250 Вт

В Сети появились данные о реальном TDP процессоров Intel 10-го поколения, при этом выяснилось, что «середнячок» 10600К «кушает» на 23 Вт больше, чем самый прожорливый CPU 9-го поколения – 9900KS.
Faktom 13:09
8
Как работают Яндекс.Новости?
Главное