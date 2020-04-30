Общество
КоммерсантъВ Праге начали установку памятника власовцам
В районе Ржепорыйе (eporyje) на окраине Праги началась установка памятника власовцам, сообщает «РИА Новости». Решение о его сооружении было принято 11 декабря 2019 года муниципалитетом района по инициативе старосты Павла Новотного. О намерении установить памятник господин Новотный заявил в ноябре.
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В районе Ржепорыйе на окраине Праги начали устанавливать памятник власовцам. С идеей поставить такой памятник в ноябре прошлого года выступил известный эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста Ржепорыйе Павел Новотный.РИА Новости09:44
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