В районе Ржепорые на окраине Праги начали устанавливать памятник власовцам. С идеей поставить такой памятник в ноябре прошлого года выступил известный эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста Ржепорые Павел Новотный.

с чего всё началось

В Праге началось сооружение памятника власовцам, которые воевали в годы Второй мировой войны на стороне фашистов, сообщает РИА-Новости. Монумент планируют открыть на окраине столицы Чехии.

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