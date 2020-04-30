Общество
Радио МаякВ Праге началось сооружение памятника власовцам
В Праге началось сооружение памятника власовцам, которые воевали в годы Второй мировой войны на стороне фашистов, сообщает РИА-Новости. Монумент планируют открыть на окраине столицы Чехии.
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с чего всё началось
В районе Ржепорыйе на окраине Праги начали устанавливать памятник власовцам. С идеей поставить такой памятник в ноябре прошлого года выступил известный эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста Ржепорыйе Павел Новотный.РИА Новости09:44
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Общество
В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерло еще 47 человек инфицированных COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в четверг.
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Собянин: в борьбе с вирусом пройдена только четверть пути
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Вести.Ru 12:52
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Общество
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Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:27
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Военное дело 06:10
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
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Автоновости дня 11:45
Общество
Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу
Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
Общество
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ТАСС 11:25
Гаджеты
Процессор Intel Core i9-10900K может потреблять до 250 Вт
Как можно видеть, для Core i9-10900K значение PL2 составляет 250 Вт, для Core i7-10700K — 229 Вт, для Core i5-10600K — 182 Вт.
iXBT.com 10:14
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
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Хоккей
Ламса может возглавить «Салават Юлаев» вместо Цулыгина
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Metaratings вчера в 08:30
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга 08:19
Общество
В Подмосковье начали подготовку к введению масочного режима
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с главами округов сообщил, что власти региона начинают подготовку к поэтапному введению масочного режима.
RT на русском 09:33
Экономика
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Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно.
Интерфакс 12:42
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Отключение отопления в домах Москвы могут начать 6-7 мая.
ТАСС 16:22
Авто
Новые условия госпрограммы льготного автокредитования заработают в мае
Как отмечает ведомство, с начала текущего года продано уже свыше 37 200 авто.
CarsWeek.ru 28 апреля в 17:13
Музыка
«Евровидение 2020» в онлайн-формате покажут на Первом канале
16 мая в 22 часа Первый канал представит музыкальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light, которое будет транслироваться в прямом эфире 46 странами — в день, когда должен был состояться финал конкурса песни «Евровидение 2020» в Роттердаме (из-за пандемии коронавирусной инфекции конкурс в этом году было решено не проводить).
7Дней.ру 13:30
Шоу-бизнес
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Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru 13:23
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 28 апреля в 11:13
Общество
Илон Маск раскритиковал карантин в США
Газета «Известия» пишет, что предприниматель также раскритиковал стремление властей США арестовывать людей за нарушение карантина.
Rostov gazeta 13:07
Авто
УАЗ запускает онлайн-продажи автомобилей
Автоновости дня 03:28
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Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35