Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Праге осквернили пьедестал памятника Коневу

Отмечается, что вандалы осквернили памятник в ночь или утром 9 мая. О происшествии в полицию сообщил мужчина, который в День Победы пришёл возложить букет цветов к месту, где находился памятник. 3 апреля в Праге был произведён демонтаж памятника маршалу Коневу по распоряжению властей района Praha-6.
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