Перед отборочным матчем Евро-2020 между сборными Чехии и Англии в Праге произошли столкновения между местной полицией и английскими фанатами, сообщает Daily Star. Конфликт начался с того, что приезжие фанаты начали кидать бутылки в сотрудников правопорядка.

В Праге произошли столкновения английских фанатов с полицией

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