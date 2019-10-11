Происшествия
Спорт-ЭкспрессВ Праге произошли столкновения английских фанатов с полицией
Перед отборочным матчем Евро-2020 между сборными Чехии и Англии в Праге произошли столкновения между местной полицией и английскими фанатами, сообщает Daily Star. Конфликт начался с того, что приезжие фанаты начали кидать бутылки в сотрудников правопорядка.
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Политика
Пресс-секретарь Зеленского вновь толкнула журналиста
Газета.Ru 04:57
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Армия и оружие
Турция отправила в бой устаревшие танки
Согласно опубликованными в сеть фото, турецкая сторона направила в бой ранние модификации.
ГЛАС.RU 10 октября в 11:01
Политика
Додон пока не подарил Путину обещанное вино
Президент Молдавии Игорь Додон пока не подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину вино, которое обещал ему в честь его Дня рождения.
Rambler News Service вчера в 16:02
Армия и оружие
Шейнин поставил на место политолога Яли за угрозу «дать РФ по зубам»
Украинский политолог Максим Яли попытался устроить провокацию в эфире программы «Время покажет», заявив, что Незалежная «даст России по зубам» в случае войны.
Политическая Экспертиза вчера в 07:39
Армия и оружие
Пентагон сообщил об обстреле Турцией войск США в Сирии
Американские военные не пострадали и не покинули свои позиции вследствие артиллерийского обстрела турецкими войсками окрестностей города Кобани на севере Сирии ночью 12 октября – говорится в комментарии Пентагона.
Газета.Ru 02:15
Гаджеты
Оглашены все обязательные для установки на новый Android приложения
В сети появился документ со списком всех приложений, которые производители смартфонов должны устанавливать на устройства с новой версией операционной системы Android 10.
Ferra вчера в 13:17
Происшествия
Генпрокуратура направила в суд дело о хищении у Роскосмоса
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации "Роскосмос".
Москва 24 04:40
Технологии
Carlsberg представила первые в мире бумажные бутылки для пива
Датская пивоваренная корпорация Carlsberg впервые представила два экспериментальных образца биоразлагаемых бутылок из бумаги.
ТАСС вчера в 09:26
Общество
Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака
Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.
ТАСС 00:36
Хоккей
Загитова посетила матч «Ак Барс» — ЦСКА
Спорт-Экспресс вчера в 16:31
Спорт
Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала болезнь актрисы
Семью актрисы Анастасии Заворотнюк вынудили рассказать о ее состоянии здоровья.
Donday.ru вчера в 16:24
Общество
В Лондоне состоялась премьера второй части фильма «Малефисента»
В Лондоне состоялся премьерный показ второй части фильма «Малефисента».
Общественное телевидение России 10 октября в 00:28
Музыка
Стартует восьмой сезон шоу «Голос»
Культуромания вчера в 04:31
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Гаджеты
Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге
Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Известия 10 октября в 00:37
Происшествия
Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона
Ямайский легкоатлет Усейн Болт, являющийся восьмикратным олимпийским чемпионом, стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона.
Газета.Ru 04:56
Наука
Ученые рассказали об опасности медленной ходьбы
Масштабное 50-летнее исследование специалистов из Университета Дьюка в Северной Каролине показало, что медленная походка в возрасте 45 лет связана с преждевременным старением мозга, а также уменьшением его объема, передает JAMA.
Российская газета 01:25
Политика
В Кремле отреагировали на идею Зеленского изменить Минские соглашения
В Кремле прокомментировали озвученную лидером Украины Владимиром Зеленским идею относительно внесения изменений в Минские соглашения.
Южный Федеральный 00:31
Общество
В Японии объявлен наивысший уровень опасности из-за тайфуна
Власти Японии объявили наивысший уровень опасности из-за вызванных тайфуном ливней в семи префектурах страны, включая Токио.
RT на русском 02:58
Футбол
Футболист Дмитрий Комбаров дебютировал в кино
Как рассказал "КП" футболист самарских "Крыльев советов", он дебютировал в кино в роли милиционера в картине "Перевод с немецкого".
Комсомольская правда вчера в 11:48
Происшествия
В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК вчера в 11:55
Общество
На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища
Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
Российская газета 09 октября в 11:42
Музыка
Группа «Кино» выйдет на сцену спустя 30 лет
Легендарная группа «Кино» выйдет на сцену впервые спустя 30 лет, информация о концерте появилась 11 октября на странице коллектива в YouTube.
REGNUM 04:32