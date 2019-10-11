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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВ Праге произошли столкновения английских фанатов с полицией

Перед отборочным матчем Евро-2020 между сборными Чехии и Англии в Праге произошли столкновения между местной полицией и английскими фанатами, сообщает Daily Star. Конфликт начался с того, что приезжие фанаты начали кидать бутылки в сотрудников правопорядка.
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