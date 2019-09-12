Политика
RT на русскомВ Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
Сообщалось, что власти рассматривают возможность отправки монумента в Россию либо передачи его на хранение в частную коллекцию. Президент Чехии Милош Земан, в свою очередь, призвал сохранить памятник Коневу в Праге. Монумент маршалу СССР был установлен в чешской столице в 1980 году.
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Маршал Конев освободил не только Прагу, но и узников Освенцима. Те, кто борются с памятниками, являются трусами. Памятники не могут защищать себя сами.
— Милош Земан, чешский политикПервый канал 14:39
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