Политика
RT на русскомВ Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
Сообщалось, что власти рассматривают возможность отправки монумента в Россию либо передачи его на хранение в частную коллекцию. Президент Чехии Милош Земан, в свою очередь, призвал сохранить памятник Коневу в Праге. Монумент маршалу СССР был установлен в чешской столице в 1980 году.
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Я рекомендовал бы оставить памятник на месте. Те, кто борются с памятниками, являются трусами. Памятники не могут защищаться.
— Милош Земан, чешский политикТВ Центр 04:43
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