Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу

Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек. По его словам, около 9:30 утра по местному времени полиция приняла звонок от жителя Праги. Он пришел возложить цветы к постаменту.
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Политика

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Два месяца назад российские дилеры начали прием заказов на кроссоверы Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения в «гражданских» модификациях с дизельными и бензиновыми моторами.
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Слухи: Blizzard анонсирует и выпустит в этом году Diablo II Resurrected — ремастер оригинальной Diablo II

Согласно источникам французского издания ActuGaming, Blizzard Entertainment готовит несколько новых проектов, одним из которых является обновлённая версия Diablo II.
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Обама назвал политику Трампа по борьбе с COVID-19 «хаотичным бедствием»

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Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
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На Бранденбургских воротах высветили слово «спасибо»

Проекцию слова «спасибо» на русском и еще трех языках высветили на Бранденбургских воротах Берлина, 9 мая сообщает Deutsche Welle.
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