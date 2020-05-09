Происшествия
Российская газетаВ Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу
Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек. По его словам, около 9:30 утра по местному времени полиция приняла звонок от жителя Праги. Он пришел возложить цветы к постаменту.
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