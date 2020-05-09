Происшествия
РБКВ Праге вандалы установили унитаз на постамент памятника Коневу
Чешская полиция проводит проверку по факту осквернения неизвестными вандалами постамента в шестом районе Праги, на котором раньше стоял памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает портал CTK со ссылкой на пресс-секретаря местного муниципалитета Яна Данека.
Читать в источнике
Оценить426
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 17:49, Ашберн
Общество
Минобороны опубликовало архивные фото полководцев Победы
RT на русском 17:33
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 16:56
Футбол
Орешкин стал председателем совета директоров клуба ЦСКА
Совет директоров профессионального футбольного клуба (ПФК) ЦСКА избрал нового председателя совета.
Компания вчера в 09:41
Космос
Выбросы углерода на Луне ставят под сомнение теорию рождения Луны
AstroNews.ru 07 мая в 10:29
Футбол
Черчесов опубликовал фото в военной форме с игроками сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал у себя в инстаграме фотографию с футболистами национальной команды в военной форме.
Спорт БИЗНЕС Online 09:45
Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform 06 мая в 08:14
Футбол
Гончаренко рассказал о главной проблеме Чалова
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о малорезультативной игре нападающего своей команды Федора Чалова в этом сезоне.
ProstoProSport 16:31
Политика
Президента Украины призвали перестать вмешиваться в дела России
Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить играть словами и вмешиваться в дела соседнего государства.
Вести.Ru 10:25
Футбол
Игрок «Атлетико» поделился впечатлениями от возобновления тренировок
Игрок мадридского "Атлетико" Хосе Хименес поделился впечатлениями от возобновления тренировок, передает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 15:57
Происшествия
В Москве в больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
В больнице имени Спасокукоцкого на севере Москвы произошло возгорание.
Коммерсантъ 14:09
Шоу-бизнес
Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы
Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru вчера в 16:39
Политика
В Госдуме оценили заявление о «победе США и Британии» над нацизмом
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление Белого дома в Instagram, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
RT на русском 10:55
Общество
В Минздраве настаивают, что ЕГЭ нужно перенести на август-сентябрь
По мнению главы Минздрава, вряд ли эпидемиологическая обстановка в стране настолько выправится, что сдача ЕГЭ в июле будет абсолютно безопасна для школьников На июнь точно ориентироваться нельзя, если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь, - цитируют Мурашко РИА Новости.
Vologda-poisk.ru вчера в 09:41
Общество
Установлены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости 12:57
Киберспорт
VP.Prodigy обыграла Alliance со счетом 34:10 на первой карте
Первая карта завершилась со счетом 34:10 за 40 минут в пользу VP.Prodigy.
Cyber.sports.ru вчера в 10:40
Армия и оружие
Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
Lenta.ru вчера в 11:18
Здоровье
Главврача больницы в Екатеринбурге оштрафовали после вспышки COVID-19
Главный врач одной из больниц Екатеринбурга Алексей Малинкин оштрафован по решению суда после вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.
Газета.Ru 13:47
Общество
Facebook забанил журналиста Sputnik за снимок со Знаменем Победы
Социальная сеть Facebook на три дня заблокировала аккаунт журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова после того, как он разместил на своей странице фотографию, где изображено Знамя Победы над Рейхстагом.
РИА Новости 16:49
Общество
Путин обратился к участникам онлайн-акции «Бессмертный полк»
Президент Владимир Путин обратился к участникам акции "Бессмертный полк", пообещав, что шествие еще пройдет по Красной площади.
РИА Новости 08:10
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4 млн человек
Количество людей, заразившихся коронавирусом, во всем мире превысило четыре млн человек, следует из данных университета Джона Хопкинса.
РБК 16:56
Происшествия
В Подмосковье водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП
В Подмосковье водитель сбил 10-летнего ребенка и уехал с места проишествия, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.
Газета.Ru 16:24
Происшествия
Назван организатор убийства российского миллиардера
Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru вчера в 08:46
Киберспорт
Слухи: Blizzard анонсирует и выпустит в этом году Diablo II Resurrected — ремастер оригинальной Diablo II
Согласно источникам французского издания ActuGaming, Blizzard Entertainment готовит несколько новых проектов, одним из которых является обновлённая версия Diablo II.
3DNews 06:59
Общество
В Петербурге прогремел праздничный салют в честь Дня Победы
Петербургский дневник 15:35
Общество
Российский миллиардер просит закрыть четыре города
Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 00:45
Спорт
Российские шахматисты стали четвёртыми на Кубке наций
Сборная России заняла четвёртое место на шахматном Кубке наций.
RT на русском 12:58
Футбол
Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака» против «Черноморца»
Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев в интервью изданию «Спорт-экспресс» рассказал о договорном поединке, который «красно-белые» якобы провели против одесского «Черноморца» в 1970-м году.
Евро-футбол.ру вчера в 06:24
Шоу-бизнес
Архивное фото обнаженной Собчак восхитило поклонников
Фотограф подписал архивный снимок просто: «Красивая Ксения Собчак». Подписчики Гусова были удивлены таким нежным образом теледивы.
ФАН 14:15