Чешская полиция проводит проверку по факту осквернения неизвестными вандалами постамента в шестом районе Праги, на котором раньше стоял памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает портал CTK со ссылкой на пресс-секретаря местного муниципалитета Яна Данека.

В Праге вандалы установили унитаз на постамент памятника Коневу

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