Коронавирус

РИА ДагестанРИА ДагестанВ Правительстве отметили стабильную ситуацию с продуктами в России

Во всех регионах России прошел пиковый спрос на продукты питания, связанный с информацией о начавшейся в мире пандемии коронавируса и падении курса рубля. Об этом сообщают российские СМИ.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

Власти России заявили о пройденном пике спроса на продукты в магазинах

RT на русском01:18

В правительстве оценили ситуацию с продуктами в России

РИА Новости01:28

Вице-премьер заявила об окончании пикового спроса на продукты

Известия01:21

Вице-премьер Абрамченко заявила, что пиковый спрос на продукты пройден

ТАСС01:18

Вице-премьер заявила о прохождении пика спроса на продукты в России

РБК03:44

Абрамченко: Пиковый спрос на продукты в торговых сетях пройден

РЕН ТВ01:14

Ситуация с продовольствием в России остается стабильной

Российская газета01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Общество

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Муксун.fm вчера в 04:21
Политика

Посол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российский самолет ВКС с гумпомощью приземлится в Нью-Йорке около 20.30 мск, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:16
Экономика

Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Известия 06:36
Футбол

«Спартак» договорился с футболистами о снижении их зарплат на 40%

«Спартак» договорился с футболистами о снижении их зарплат на 40% Московский «Спартак» первым из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) пошел на снижение зарплат футболистов из-за пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 11:09
Происшествия

В Марий Эл рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в Марий Эл, сообщает минздрав региона.
РИА Новости 11:31
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию

Роспотребнадзор поручил проверить на коронавирус вернувшихся из Европы Кроме того, главам регионов необходимо проконтролировать соблюдение гражданами самоизоляции в домашних условиях, а также обязательное использование масок и респираторов персоналом общественного транспорта и других мест массового пребывания людей, сказано в документе.
Право.ру 02:55
Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ вчера в 07:58
Общество

Мосгордума определила размер штрафов для нарушителей самоизоляции

Штраф за передвижения по городу для физических лиц составит 4 тыс. руб. В случае повторного нарушения или использования транпорта придется заплатить 5 тыс. руб. Мосгордума рассматривает поправки в КоАП Москвы.
Газета.Ru 10:27
Здоровье

Названы опасные проявления коронавируса у детей

Врач-инфекционист, профессор Университетского колледжа Дублина Карина Батлер перечислила The Irish Times опасные проявления коронавируса у детей.
Московский Комсомолец 08:48
Политика

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК 10:44
Здоровье

В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом

Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Известия 09:35
Футбол

«Крылья Советов» оказались на грани ликвидации из-за долгов

По итогам проверки долгов выяснилось, что более четырех лет их размер в клубе превышает стоимость всего имущества.
Общественное телевидение России 07:53
Общество

Чечня закроет границы из-за коронавируса

Власти Чечни объявили о закрытии границ для въезда и выезда начиная с 5 апреля.
Телеканал 360° 09:37
Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Российская газета 10:04
Космос

Рогозин сообщил, что подготовка к пускам кораблей к МКС идет штатно

ТАСС 07:03
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец вчера в 01:40
Общество

В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом

«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
78.ru 04:13
Общество

Правила техосмотра автомобилей в России изменили

Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
РИА Оренбуржье 01:11
Здоровье

Не запутайтесь в терминах: что такое ЧС, карантин и чем они отличаются от того, что у нас сейчас

С понедельника в официальных документах в России появился термин «самоизоляция», но что это значит — до сих пор не все понимают.
Новости Архангельска 29.ru 10:05
Общество

Живущей с рождения в медцентре девочке нашли новую семью

Для девочки, которая с рождения жила в частной клинике "Мать и дитя" нашли замещающую семью.
Газета.Ru 10:40
Общество

Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
РБК 11:15
Общество

В Саратовской области вводят пропускной режим из-за коронавируса

Форму пропуска правительство региона утвердит в ближайшее время. В Саратовской области зафиксированы 4 случая заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество

Более 20% выявленных в России зараженных коронавирусом не имеют симптомов

Заболевание протекает без симптомов у более чем 20% граждан с выявленным коронавирусом, у 14% - в форме пневмонии, сообщила в среду журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ТАСС 11:26
Общество

Роспотребнадзор сообщил о необходимости продлить выходные в России

В России должно быть продлено количество нерабочих дней в связи с коронавирусом. Об этом заявила Роспотребнадзора Анна Попова.
Реальное время 11:29
Общество

В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Дождь вчера в 15:19
Общество

Трамп пообещал обсуждать цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что будет участвовать в переговорах о ценах на нефть вместе с Россией и Саудовской Аравией.
РБК вчера в 21:36
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 23:05
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
ИА InterMedia 30 марта в 16:00
Авто

Новая Lada Vesta FL получит светодиодные фары

Обновленная LADA Vesta FL, над которой «АвтоВАЗ» работает уже давно, получит светодиодную (LED) оптику.
Автоновости дня 01:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное