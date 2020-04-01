Коронавирус
РИА ДагестанВ Правительстве отметили стабильную ситуацию с продуктами в России
Во всех регионах России прошел пиковый спрос на продукты питания, связанный с информацией о начавшейся в мире пандемии коронавируса и падении курса рубля. Об этом сообщают российские СМИ.
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Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Кино
Вышел трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» с Джерардом Батлером
Появился трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» студии STX Entertainment. Главную роль в картине исполнил шотландец Джерард Батлер.
Политика
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавиусного заболевания.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом
Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Здоровье
Минздрав РФ оценил готовность субъектов Федерации к коронавирусу
Москва, 1 апреля 2020, 17:46 — REGNUM Министерство здравоохранения России оценивает ситуацию с готовностью субъектов Федерации к борье с распространением коронавирусной инфекции, как удовлетворительную.
Экономика
Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса
Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Энергетика
США в нефтяной войне с Россией назвали победителем
Индустрия сланцевой нефти в США больше всего пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России.
Общество
В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Шоу-бизнес
Наталья Подольская рассказала Лере Кудрявцевой о второй беременности
Певица призналась, что они с мужем Владимиром Пресняковым всерьез задумываются о втором пополнении в семье.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Политика
Украинский «борец с русским миром» увидел капитуляцию в видеоуроках для школьников
Депутат Верховной Рады Украины Владимир Вятрович, получивший известность как борец с «русским миром» увидел капитуляцию перед Россией в видеоуроках для школьников.
Общество
В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина
В России выявили 2777 больных (1880 из них — в Москве), 24 человека умерли, 190 выздоровели.
Политика
Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи
Общество
В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции
В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Происшествия
В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины
Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Политика
Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.
Политика
Путин разрешил ФСО использовать боевую технику
Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
Общество
В Саратове за спецпропусками выстроились огромные очереди
Саратов, 1 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Из-за объявленного ранее введения пропускного режима саратовцы выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города.
Наука
Назван самый явный признак заражения коронавирусом
Joaquin Corchero / Globallookpress Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали самый явный признак заражения коронавирусом.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Политика
Путин перестал здороваться за руку из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, естественно, изменил манеру приветствия и сейчас не здоровается за руку при личных встречах, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
В Петербурге нашли тело женщины со следами укусов собак
По данным местных СМИ, на теле женщины без одежды обнаружили укусы собак.
Здоровье
Врач назвала опасные проявления коронавируса у детей
О специфических симптомах рассказала врач-инфекционист, профессор Университетского колледжа Дублина Карина Батлер.
Экономика
Богатейшие россияне потеряли в марте 33 миллиарда долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первый квартал 2020 года снизилось на 62,65 миллиарда долларов, при этом только за один март потери составили 33,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Армия и оружие
National Interest: коронавирус открывает путь для сделки США с Россией
Журналисты объяснили, почему РФ может беспокоиться из-за США. National Interest: коронавирус открывает путь для сделки США с Россией.
Футбол
УЕФА перенес матчи еврокубков на неопределенный срок
Матчи европейских клубных турниров переносятся на неопределенный срок, сообщает Би--би-си.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.