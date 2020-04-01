Во всех регионах России прошел пиковый спрос на продукты питания, связанный с информацией о начавшейся в мире пандемии коронавируса и падении курса рубля. Об этом сообщают российские СМИ.

В Правительстве отметили стабильную ситуацию с продуктами в России

Здоровье Минздрав РФ оценил готовность субъектов Федерации к коронавирусу Москва, 1 апреля 2020, 17:46 — REGNUM Министерство здравоохранения России оценивает ситуацию с готовностью субъектов Федерации к борье с распространением коронавирусной инфекции, как удовлетворительную.

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Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Общество Минздрав: Коронавирус передается половым путем Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.

Политика Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.

Политика Путин разрешил ФСО использовать боевую технику Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".

Общество В Саратове за спецпропусками выстроились огромные очереди Саратов, 1 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Из-за объявленного ранее введения пропускного режима саратовцы выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города.

Наука Назван самый явный признак заражения коронавирусом Joaquin Corchero / Globallookpress Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали самый явный признак заражения коронавирусом.

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Экономика Богатейшие россияне потеряли в марте 33 миллиарда долларов Совокупное состояние богатейших россиян за первый квартал 2020 года снизилось на 62,65 миллиарда долларов, при этом только за один март потери составили 33,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).