В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен. По его словам, РФ имеет хороший запас прочности и сохранит свою долю на рынке. Новак добавил, что ситуация "находится в пределах прогноза".В источнике
С чего всё начиналось
"Сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался, и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза", - сказано в сообщении камбина со ссылкой на слова Новака.