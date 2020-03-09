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Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен. По его словам, РФ имеет хороший запас прочности и сохранит свою долю на рынке. Новак добавил, что ситуация "находится в пределах прогноза".