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В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Газета.Ru
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Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен. По его словам, РФ имеет хороший запас прочности и сохранит свою долю на рынке. Новак добавил, что ситуация "находится в пределах прогноза".В источнике
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С чего всё начиналось
"Сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался, и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза", - сказано в сообщении камбина со ссылкой на слова Новака.
ТАСС 12:00
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Правительство провело совещание по поддержанию стабильности экономики

Газета.Ru 16:22
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Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Finam.Ru 11:42
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Новак сообщил, что ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза

ТАСС 12:00
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