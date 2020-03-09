с чего всё началось

Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке.

Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина. Совещание прошло в выходной день – 9 марта.

Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым

Политика Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.

Экономика Основные индексы США продолжили падение после возобновления торгов Торги на фондовом рынке в США возобновлены после приостановки на 15 минут из-за обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%, однако ключевые американские индексы продолжают снижение, следует из данных торговой площадки.

Энергетика Нефть дорожает на 7% после резкого снижения котировок Мировые цены на нефть растут на 7% утром во вторник, 10 марта, после падения на 30% днём ранее из-за отсутствия договорённости по сделке ОПЕК+.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

Общество Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.

Экономика ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.

Происшествия Число жертв обрушения отеля в Китае возросло до 20 Число жертв обрушения отеля в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая возросло до 20, пострадали более 40 человек, заявил замглавы управления по чрезвычайным ситуациям КНР Шан Юн.

Армия и оружие Российский корабль замечен у базы ВМС США Большой разведывательный корабль "Прибалтика" движется к югу от острова Оаху Гавайского архипелага, где расположена главная база ВМС США, заявили в Береговой охране.

Общество Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.

Происшествия На Украине забросали камнями поезд в Москву На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.

Общество Отмененный ПМЭФ состоится в 2021 году Двадцать четвертый по счету Петербургский международный экономический форум состоится в 2021 году, говорится в заявлении организационного комитета.

Футбол ЦСКА проиграл «Ростову» после двух удалений В одном из центральных матче 21 тура чемпионата России «Ростов» в родных стенах одержал победу над московским ЦСКА со счётом 3:2. При этом стоит отметить, что в матче арбитр удалил двух игроков «армейцев» и назначил три пенальти — два в ворота «красно-синих» и один в ворота ростовчан.

Финансы ЦБ заявил об отсутствии в России слабых банков Юдаева подчеркнула, что ЦБ не видит проблем с ликвидностью на рынке, но регулятору важно дать дополнительный комфорт рынку и банкам на фоне серьезных колебания на нефтяном и финансовом рынках.