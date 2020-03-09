Экономика
ВедомостиМишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым
Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина. Совещание прошло в выходной день – 9 марта.
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Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке.
— Александр Новак, российский политикРБК вчера в 13:27
с чего всё началось
"Сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался, и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза", - сказано в сообщении камбина со ссылкой на слова Новака.ТАССвчера в 11:37
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Политика
Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму
Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.
Экономика
Основные индексы США продолжили падение после возобновления торгов
Торги на фондовом рынке в США возобновлены после приостановки на 15 минут из-за обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%, однако ключевые американские индексы продолжают снижение, следует из данных торговой площадки.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Экономика
Курс доллара и евро резко вырос из-за падения цен на нефть
Международный валютный рынок на снижение мировых цен на нефть отреагировал повышением курса евро и доллара по отношению к рублю, сообщает РИА Новости.
Энергетика
Нефть дорожает на 7% после резкого снижения котировок
Мировые цены на нефть растут на 7% утром во вторник, 10 марта, после падения на 30% днём ранее из-за отсутствия договорённости по сделке ОПЕК+.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Общество
В Израиле ввели обязательный карантин для всех приезжающих
Власти Израиля ввели обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну граждан.
Экономика
ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей
Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.
Происшествия
Число жертв обрушения отеля в Китае возросло до 20
Число жертв обрушения отеля в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая возросло до 20, пострадали более 40 человек, заявил замглавы управления по чрезвычайным ситуациям КНР Шан Юн.
Армия и оружие
Российский корабль замечен у базы ВМС США
Большой разведывательный корабль "Прибалтика" движется к югу от острова Оаху Гавайского архипелага, где расположена главная база ВМС США, заявили в Береговой охране.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак продемонстрировала растяжку в поддержку курса рубля
«Подниму хоть ногу вверх, раз рубль опять падает, а я не перестаю удивляться тому, что это еще кого-то удивляет», — написала под фото Собчак.
Общество
Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае
Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
Культура
Комик Деннис Миллер стал ведущим нового проекта на RT America
Телеканал RT America объявил во вторник о старте нового проекта Dennis Miller +1, передает RT на русском.
Политика
Члена «Единой России» не пустили на Украину
Пограничники киевского аэропорта Жуляны не пустили на Украину гражданина РФ, члена «Единой России», прилетевшего из Минска.
Общество
В ВОЗ заявили о реальной угрозе коронавируса как пандемии
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил о реальной угрозе пандемии нового коронавируса с ростом числа зараженных.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Общество
Отмененный ПМЭФ состоится в 2021 году
Двадцать четвертый по счету Петербургский международный экономический форум состоится в 2021 году, говорится в заявлении организационного комитета.
Армия и оружие
США перебросили стратегические бомбардировщики в Европу
США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit.
Футбол
ЦСКА проиграл «Ростову» после двух удалений
В одном из центральных матче 21 тура чемпионата России «Ростов» в родных стенах одержал победу над московским ЦСКА со счётом 3:2. При этом стоит отметить, что в матче арбитр удалил двух игроков «армейцев» и назначил три пенальти — два в ворота «красно-синих» и один в ворота ростовчан.
Энергетика
В России оценили перспективы роста цен на бензин
Министр, говоря о перспективах стоимости сырья, напомнил о механизме обратного акциза с демпфером, созданном в 2018 году.
Финансы
ЦБ заявил об отсутствии в России слабых банков
Юдаева подчеркнула, что ЦБ не видит проблем с ликвидностью на рынке, но регулятору важно дать дополнительный комфорт рынку и банкам на фоне серьезных колебания на нефтяном и финансовом рынках.
Происшествия
Экс-замглаву УФСИН Петербурга попросили выпустить из СИЗО из-за онкозаболевания
Мойсеенко обвиняют сразу в двух преступлениях. Первое – получение особо крупной взятки при строительстве нового СИЗО «Кресты».
Общество
Германия запросила данные у России по преступлениям нацистов в Ейске
В феврале СК запросил у Оттавы материалы о нем. До этого его лишили канадского гражданства, так как он не указал в иммиграционных документах факт службы у нацистов.
Футбол
Футболист забил ударом с 36 метров и напомнил Роберто Карлоса
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира. Игроку обороны удался удар с 36 метров.
Происшествия