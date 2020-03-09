Экономика

ВедомостиВедомостиМишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым

Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина. Совещание прошло в выходной день – 9 марта.
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Александр Новак
Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке.
— Александр Новак, российский политикРБК вчера в 13:27
с чего всё началось
"Сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался, и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза", - сказано в сообщении
 камбина со ссылкой на слова Новака.
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