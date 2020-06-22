Экономика
Lenta.ruНа поддержку российского бизнеса выделили еще 23 миллиарда рублей
«Правительство продолжает поддерживать организации малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, которые сохранили не менее 90 процентов работников, на субсидии для них мы ранее уже направляли из резервного фонда правительства более 81 миллиард рублей, сегодня выделим еще свыше 23 миллиарда рублей», — заявил Мишустин.
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