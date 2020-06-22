Экономика
Business FM УфаВ Правительстве выделят еще 23 миллиарда на поддержку МСП
«Правительство продолжает поддерживать предпринимателей, которые сохранили не менее 90% работников, на субсидии для них ранее уже направляли из резервного фонда более 81 млрд рублей, сейчас выделим свыше 23 млрд рублей», — рассказал премьер – министр России Михаил Мишустин.
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Правительство России расширило программу поддержки малого и среднего бизнеса
RT на русском22 июня в 10:24
Правительство выделит еще 23 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу
Коммерсантъ22 июня в 06:57
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Политика
Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями
REGNUM вчера в 12:09
Политика
Кремль перечислил иностранных лидеров на параде Победы в Москве
На московский парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры девяти зарубежных стран.
РБК вчера в 08:01
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Культура
Джордж Мартин рассказал, когда закончит «Песнь льда и пламени»
Писатель Джордж Мартин рассказал, что очередной том эпопеи "Песнь льда и пламени", по которой снят сериал "Игра престолов", будет закончен в 2021 году.
Газета.Ru 10:00
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru вчера в 05:38
Футбол
«Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России
В матче 1/4 финала Кубка России по футболу екатеринбургский «Урал» одержал победу над ярославским «Шинником».
RT на русском 11:56
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Армия и оружие
В Калининграде увеличили маршрут парада Победы
Каскад вчера в 11:56
Общество
В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане
Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
Газета.Ru 11:59
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Lenta.ru 09:22
Происшествия
Уголовное дело против экс-главы «Русгидро» прекращено
Уголовное дело в отношении бывшего главы компании «Русгидро» Евгения Дода, которого обвиняли в растрате, прекращено.
Известия 10:09
Общество
В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
«Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, в ходе выдвижения исторического парадного расчета механизированной колонны к месту проведения 24 июня военного парада в городе-герое Севастополе не было», — сказано в сообщении.
Известия 08:35
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru вчера в 05:06
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
Кино
Майкл Китон ведет переговоры о возвращении к роли Бэтмена
Издание The Wrap сообщает, что студия Warner Bros. ведет переговоры с Майклом Китоном о возвращении к роли Бэтмена.
Культуромания вчера в 06:23
Экономика
Путин выступил с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
RT на русском вчера в 13:25
Политика
Лукашенко на Красной площади признался, что приехал «в столицу Родины»
Проходя мимо гостевой трибуны после юбилейных торжеств, Александр Лукашенко неожиданно признался, что приехал "в столицу Родины".
Российская газета 11:26
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня вчера в 01:50
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Политика
На Украине надеются, что Лукашенко обиделся на Путина из-за сына Коли
Президент Беларуси мог обидеться на своего российского коллегу из-за того, что Путин не пожал руку Лукашенко-младшему.
ПолитРоссия 08:22
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
Общество
Парад Победы в Москве сняли из космоса
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Известия 08:11
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском вчера в 11:05
Гаджеты
Начались продажи жестких дисков Western Digital объемом 18 ТБ
В европейской рознице замечен накопитель на жестких магнитных дисках производства Western Digital объемом 18 ТБ.
iXBT.com вчера в 04:36
Общество
Повышенное пособие по безработице россияне получат в июле и августе
«Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, выплатам семьям, где родители остались без работы, будут действовать в июле и августе», - подчеркнул глава государства.
Псковское агентство информации вчера в 10:38
Политика
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 10:27
Экономика
Танкеры с венесуэльской нефтью застряли в море из-за опасения санкций США
По меньшей мере 16 танкеров с 18,1 млн баррелей венесуэльской нефти застряли в море по всему миру, поскольку покупающие ее нефтеперерабатывающие компании опасаются попасть под санкции США, сообщил Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.
Forbes 09:03
Политика
Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран
Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
Космос
NASA выдало грант на новый поиск внеземных цивилизаций
ToDay News Ufa 04:13