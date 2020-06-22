Экономика

Business FM УфаBusiness FM УфаВ Правительстве выделят еще 23 миллиарда на поддержку МСП

«Правительство продолжает поддерживать предпринимателей, которые сохранили не менее 90% работников, на субсидии для них ранее уже направляли из резервного фонда более 81 млрд рублей, сейчас выделим свыше 23 млрд рублей», — рассказал премьер – министр России Михаил Мишустин.
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НРА: господдержка поможет покрыть потери МСП от пандемии во II квартале

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Джордж Мартин рассказал, когда закончит «Песнь льда и пламени»

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Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru вчера в 05:38
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Футбол

«Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России

В матче 1/4 финала Кубка России по футболу екатеринбургский «Урал» одержал победу над ярославским «Шинником».
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Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
Газета.Ru 11:59
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Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

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Уголовное дело в отношении бывшего главы компании «Русгидро» Евгения Дода, которого обвиняли в растрате, прекращено.
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Общество

В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

«Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, в ходе выдвижения исторического парадного расчета механизированной колонны к месту проведения 24 июня военного парада в городе-герое Севастополе не было», — сказано в сообщении.
Известия 08:35
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Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru вчера в 05:06
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Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
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Кино

Майкл Китон ведет переговоры о возвращении к роли Бэтмена

Издание The Wrap сообщает, что студия Warner Bros. ведет переговоры с Майклом Китоном о возвращении к роли Бэтмена.
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Общество

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Экономика

Путин выступил с обращением к россиянам

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
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Политика

Лукашенко на Красной площади признался, что приехал «в столицу Родины»

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Авто

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Депутаты подрались в Саратовской областной думе

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На Украине надеются, что Лукашенко обиделся на Путина из-за сына Коли

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Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
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Общество

Парад Победы в Москве сняли из космоса

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Экономика

Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
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Начались продажи жестких дисков Western Digital объемом 18 ТБ

В европейской рознице замечен накопитель на жестких магнитных дисках производства Western Digital объемом 18 ТБ.
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Политика

Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

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РИА Новости 10:27
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Экономика

Танкеры с венесуэльской нефтью застряли в море из-за опасения санкций США

По меньшей мере 16 танкеров с 18,1 млн баррелей венесуэльской нефти застряли в море по всему миру, поскольку покупающие ее нефтеперерабатывающие компании опасаются попасть под санкции США, сообщил Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.
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Политика

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Космос

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