В Амурской области новый мост через реку Зея начнут строить в 2020 году. Об этом заявил глава региона Василий Орлов после совещания с участием Президента России Владимира Путина.

В Приамурье новый мост через Зею начнут строить в 2020 году

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