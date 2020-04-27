Экономика
Российская газетаВ Приамурье новый мост через Зею начнут строить в 2020 году
В Амурской области новый мост через реку Зея начнут строить в 2020 году. Об этом заявил глава региона Василий Орлов после совещания с участием Президента России Владимира Путина.
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Владимир Путин поручил ускорить финансирование строительства нового моста в Благовещенске
ГлобалМСК.рувчера в 12:24
Владимир Путин поручил начать строительство нового моста через Зею в этом году
ГТРК Амурвчера в 10:08
На строительство моста в Амурской области в 2020 году выделят 5 млрд рублей
Rambler News Serviceвчера в 08:45
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Футбол
РПЛ предложила варианты возобновления чемпионата России
Напомним, чемпионат России был остановлен 1 апреля из-за мировой пандемии. Участникам РПЛ предложено два варианта доиграть сезон.
ГЛАС.RU вчера в 09:46
Общество
В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой
Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
РБК вчера в 10:17
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания самоизоляции
26 апреля Анна Попова заявляла, что выход России на плато заболеваемости COVID-19 не произойдет в майские праздники, если граждане продолжат соблюдать режим самоизоляции.
Известия вчера в 17:28
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
REGNUM 01:39
Армия и оружие
SANA: сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля в районе Дамаска
iReactor вчера в 03:41
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Политика
Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии
Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС).
РБК вчера в 17:18
Футбол
Футбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властей
Футбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властей Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов будет подвергнут штрафным санкциям со стороны клуба за несогласованное интервью, в котором он раскритиковал действия российского правительства и президента в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Коммерсантъ Самара вчера в 16:23
Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Происшествия
В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей
В Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 27 апреля.
Известия 01:30
Политика
Появилась еще одна версия о состоянии здоровья Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 23:41
Здоровье
В Кузбассе скончался второй пациент с коронавирусом
«Один пациент с выраженной сопутствующей патологией и подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался», — написал он в Telegram.
Известия 01:41
Происшествия
Андрей Климентьев приговорен к четырем годам колонии
Newsroom24 вчера в 09:21
Политика
Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.
RT на русском вчера в 12:03
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 26 апреля в 15:38
Здоровье
В Москве под наблюдением находятся 20 тысяч пациентов с ОРВИ
На сегодняшний день в Москве на домашнем лечении находятся около 20 тыс. пациентов с симптомами ОРВИ.
Известия 00:33
Общество
Путин присвоил звание Героя Труда Леониду Рошалю и Юрию Соломину
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда за особые трудовые заслуги перед государством и народом.
Парламентская газета вчера в 12:34
Энергетика
В Польше захотели арестовать активы «Северного потока — 2»
Варшава попробует наложить арест на активы газопровода "Северный поток — 2", если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу, сказал заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский в беседе с Wprost.
РИА Новости 00:26
Общество
Ученые назвали дату окончания вспышки коронавируса в России
Исследователи из Университета технологий и дизайна Сингапура SUTD предсказали, что окончания ситуации с распространением коронавируса в России стоит ожидать в июле этого года.
Страна Советов on-line вчера в 09:32
Общество
«Эпидемию используют для давления на журналистов». Обращение независимых СМИ
Ситуация вынуждает нас, журналистов, к этому обращению.
Тайга.инфо 02:00
Здоровье
В Мордовии 16 медиков заразились коронавирусной инфекцией
По словам главы Мордовии Владимира Волкова, изначально республика должна была подготовить 395 коек, однако развернули 700, а в дальнейшем число коек в республике планируют увеличить до тысячи.
ТАСС вчера в 23:38
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России.
Газета.Ru 01:31
Здоровье
Профессор РАН объяснил, чем опасна госпитализация с коронавирусом
Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" объяснил, почему госпитализация опасна для больных COVID-19 в "не очень тяжелой" форме.
РИА Новости вчера в 20:56
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35
Общество
Вирусолог назвал критерии окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, когда можно говорить о том, что эпидемия коронавируса в России завершена.
RT на русском 02:10
Экономика
Сроки уплаты взносов и налогов снова откорректировали
Напомним, что ранее микропредприятиям, относящимся к отраслям в наибольшей степени пострадавшим от эпидемии коронавируса, была предоставлена отсрочка по уплате страховых взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц: - за период март - май 2020 года - на 6 месяцев; - за период июнь - июль 2020 года - на 4 месяца.
Главная книга вчера в 06:08
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости вчера в 22:42
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Общество
Предстоящее лето может стать самым жарким в истории
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:19