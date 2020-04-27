Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Приамурье новый мост через Зею начнут строить в 2020 году

В Амурской области новый мост через реку Зея начнут строить в 2020 году. Об этом заявил глава региона Василий Орлов после совещания с участием Президента России Владимира Путина.
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Владимир Путин
Надо отремонтировать, и как можно быстрее. И начать строительство нового моста. Антон Германович, надо будет передвинуть это финансирование влево на тот объем, который, сейчас коллеги говорят, можно освоить в текущем году и в следующем.
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