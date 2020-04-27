Экономика
Российская газетаВ Приамурье новый мост через Зею начнут строить в 2020 году
В Амурской области новый мост через реку Зея начнут строить в 2020 году. Об этом заявил глава региона Василий Орлов после совещания с участием Президента России Владимира Путина.
Читать в источнике
Оценить
Надо отремонтировать, и как можно быстрее. И начать строительство нового моста. Антон Германович, надо будет передвинуть это финансирование влево на тот объем, который, сейчас коллеги говорят, можно освоить в текущем году и в следующем.
Подробнее о событии
Показать все источники
Владимир Путин поручил начать строительство нового моста через Зею в этом году
ГТРК Амурвчера в 10:08
На строительство моста в Амурской области в 2020 году выделят 5 млрд рублей
Rambler News Serviceвчера в 08:45
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 04:03, Ашберн
Общество
Вирусолог назвал критерий завершения эпидемии в РФ
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн 28 апреля назвал критерий завершения эпидемии в России.
Моя Москва.онлайн 03:40
Происшествия
Пострадавшего при взрыве в авто в Волгограде прооперировали
Вечером 27 апреля на улице Хорошева в Волгограде в автомобиле 69-летнего мужчины произошел взрыв.
Известия 01:56
Общество
В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
РИА Новости вчера в 14:01
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Автомобилистов начнут штрафовать за неисправную сигнализацию
Россиян начнут штрафовать не только за активное нарушение режима тишины, но и за бездействие.
AutoNews вчера в 02:32
Общество
Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк
В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
Известия 01:00
Авто
Рынок подержанных грузовиков в 1 квартале вырос на 4%
По итогам 1 квартала 2020 года российский рынок грузовых автомобилей с пробегом вырос на 4,3% до 64,6 тыс. единиц.
Автоновости дня вчера в 11:15
Футбол
Сергей Игнашевич назвал самых сильных игроков РПЛ на данный момент
Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о том, кого он считает самыми сильными футболистами Российской Премьер-Лиги на данный момент.
Чемпионат 03:12
Экономика
Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы
Впервые за последние десять лет мир рискует оказаться отрезанным от российской пшеницы в то время, когда некоторые ключевые покупатели спешат ее импортировать, пишет Bloomberg.
Российская газета 03:18
Общество
В Москве от коронавируса вылечились уже более 4 тысяч человек
За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 606 человек — это почти в два раза больше, чем выздоравливало в среднем в сутки за прошедшие дни.
Эхо Москвы 03:25
Общество
В России за сутки умерли 72 человека с коронавирусом
За последние сутки в России умерли 72 человека с коронавирусом.
Коммерсантъ 03:54
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Политика
Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
Капитал страны вчера в 04:12
Авто
Редкие багги «Бора» и «Сержант» от «АвтоВАЗа» показали в Сети
В 1994 году рабочую версию концепта багги "Бора" показали на выставке в Великобритании, а уже через год на соревнованиях в ОАЭ в Аравийской пустыне продемонстрировали и тестировачный прототип транспортного средства.
Car.ru вчера в 12:37
Общество
Попова призвала россиян готовиться к изменениям в жизни после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что привычная жизнь россиян после окончания пандемии изменится.
Аргументы и Факты вчера в 02:17
Общество
В Москве выявили 3075 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 3075, Подмосковье - 523, Санкт-Петербурге - 198, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
РИА Новости 03:57
Общество
Роспотребнадзор поддержал предложение продлить режим изоляции на май
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что предложения продлить введенные из-за распространения коронавируса ограничения до 12 мая «абсолютно справедливые».
Lenta.ru вчера в 10:51
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 80,94 рубля.
RT на русском 03:02
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35
Здоровье
14 новых заражений коронавирусом выявили в Алтайском крае
Оперативный штаб сообщил во вторник, 28 апреля о 14 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае.
Kursk.com 01:59
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
В Свердловской области подтвердилось 85 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за последние сутки подтвердилось сразу 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Политсовет 03:54
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
РИА Новости 03:01
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:39
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
Армия и оружие
NI: в России создают малозаметный вертолетно-реактивный гибрид «Камов»
В российской вертолетостроительной компании Камов разрабатывается проект создания вертолётно-реактивного гибрида, который может быть использован в военных целях.
Недвижимость.RU 25 апреля в 05:30
Здоровье
Группа крови, увеличивающая риск заражения коронавирусом, названа
В наибольшей степени риску заражения коронавирусом подвержены люди со второй группой крови, отмечает Владимир Круглый, член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ.
ToDay News Ufa вчера в 12:51