Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Приамурье новый мост через Зею начнут строить в 2020 году

В Амурской области новый мост через реку Зея начнут строить в 2020 году, заявил глава региона Василий Орлов после совещания с участием Президента России Владимира Путина.
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Строительство моста через Зею начнут в короткие сроки

Телепортвчера в 20:34

На строительство моста в Амурской области в 2020 году выделят 5 млрд рублей

Rambler News Serviceвчера в 08:45

Глава Приамурья попросил Путина помочь ускорить строительство мостов

EastRussiaвчера в 10:52

Владимир Путин поручил начать строительство нового моста через Зею в этом году

ГТРК Амурвчера в 10:08

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РИА Новостивчера в 09:15

Путин поручил ускорить финансирование строительства нового моста в Благовещенске

ТАССвчера в 09:03

Новый мост через Зею в Благовещенске начнут строить в этом году

ИА Порт Амурвчера в 11:10
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 00:58, Ашберн
Политика

Киев опроверг причастность России к пожару на военной базе в Балаклее

Киевские власти заявили о непричастности России к пожару на военной базе под Харьковом в 2017 году.
News.ru 26 апреля в 18:17
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Началась поставка оборудования для медцентра Минобороны на Камчатке

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Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 26 апреля в 20:33
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Общество

СМИ узнали о планах ввести регистрацию смартфонов с 2021 года

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РБК 00:43
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Глава Huawei: «Нашей ОС понадобится не более 300 лет, чтобы догнать Apple и Google»

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iXBT.com вчера в 03:10
Общество

В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой

Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
РБК вчера в 10:17
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Энергетика

Bloomberg: частные компании начали хранить сырье в стратегическом нефтяном резерве США

Американские компании начали складировать нефть в хранилищах стратегического резерва США.
ТАСС вчера в 23:59
Кино

Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru вчера в 01:17
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Общество

США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии

У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США.
Ruposters.ru вчера в 04:42
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Общество

Минпромторг может обязать аптеки иметь в продаже маски

Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что правительство может выпустить нормативный акт, обязывающий аптеки иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски.
Коммерсантъ вчера в 14:38
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Политика

Стало известно о нескольких предупреждениях о коронавирусе Трампу

Американские спецслужбы более десятка раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса.
Lenta.ru 00:45
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
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Отели Турции откажутся от «шведского стола»

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ вчера в 08:43
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Dying Light и Dark Souls Remastered в мае могут стать бесплатными для подписчиков PS Plus

Подписчикам PS Plus в мае раздадут Dying Light и Dark Souls Remastered.
CyberSport.ru вчера в 08:11
Политика

Путин 28 апреля проведет совещание по коронавирусу

Завтра, 28 апреля, президент проведет видеоконференцию с главами регионов по ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .
Российская газета вчера в 06:33
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Общество

В Калифорнии ужесточат контроль из-за толп людей на пляжах

Власти штата Калифорния ужесточат контроль за соблюдением ограничительных мер из-за коронавируса после того, как множество людей вышли на пляжи в минувшие выходные, заявил губернатор штата Гевин Ньюсом.
РИА Новости 00:43
Общество

Вирусолог обозначил критерий завершения эпидемии в России

В России общее число заболевших составляет более 87 тысяч человек, всего скончались от болезни 794 человека, выздоровели 7346.
РИА Новости вчера в 23:30
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Религия

Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу

На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости вчера в 18:13
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Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело после избиения полицией жителя Змеиногорска

Змеиногорский Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщения СМИ о неправомерных действиях сотрудников полиции в Змеиногорске.
ПолитСиб.Ру вчера в 22:29
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Общество

Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года

Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
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Футбол

Экс-футболист «Спартака» вспомнил об участии Деда Хасана в трансферах

По словам Козлова, вор в законе был одним из тех, кто принимал решение о возможном переходе в стан «армейцев».
РБК вчера в 05:24
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Гаджеты

Представлен OpenCL 3.0: без прошлого нет будущего

Khronos Group представила предварительные спецификации стандарта вычислений общего назначения с использованием графических и иных процессоров — OpenCL 3.0.
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Энергетика

Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери

Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери Российская нефтяная отрасль в 2020 году может не досчитаться минимум $18 млрд выручки в связи со снижением цен на нефть и сокращением добычи в рамках сделки ОПЕК+, считают аналитики Argus.
Коммерсантъ вчера в 15:25
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В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

«Всего в Алтайском крае на 28.04.2020 общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 324 человека, в том числе 22 ребенка до 17 лет», — сказано в сообщении.
Известия 00:55
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Общество

В Госдуме назвали единственный способ победить коронавирус

Лишь сохранение ограничений и режима самоизоляции, включая на майские праздники, позволит разорвать эпидемиологическую цепочку и поможет прийти к снижению числа заражений коронавирусом.
РИА Новости вчера в 17:51
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Общество

Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны

Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК .
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Гаджеты

Названы смартфоны Xiaomi, которые первыми могут получить MIUI 12

В Сети появился список смартфонов от компании Xiaomi, которые могут получить обновленную прошивку бренда MIUI 12.
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Экономика

Банки выдали 15 млрд рублей кредитов на зарплаты

Российские банки выдали 15 млрд рублей беспроцентных кредитов на выплату зарплат в малом бизнесе. Об этом сообщает Минэкономразвития.
Ведомости 00:43
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Главврач Коммунарки рассказал о ситуации с выплатами медперсоналу

Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка, где лечат заражённых коронавирусом, Денис Проценко рассказал о ситуации с выплатами медицинскому персоналу.
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