Экономика
Российская газетаВ Приамурье новый мост через Зею начнут строить в 2020 году
В Амурской области новый мост через реку Зея начнут строить в 2020 году, заявил глава региона Василий Орлов после совещания с участием Президента России Владимира Путина.
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На строительство моста в Амурской области в 2020 году выделят 5 млрд рублей
Rambler News Serviceвчера в 08:45
Владимир Путин поручил начать строительство нового моста через Зею в этом году
ГТРК Амурвчера в 10:08
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Политика
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News.ru 26 апреля в 18:17
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В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой
Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
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Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
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США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии
У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США.
Ruposters.ru вчера в 04:42
Общество
Минпромторг может обязать аптеки иметь в продаже маски
Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что правительство может выпустить нормативный акт, обязывающий аптеки иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски.
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Lenta.ru 00:45
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ вчера в 08:43
Киберспорт
Dying Light и Dark Souls Remastered в мае могут стать бесплатными для подписчиков PS Plus
Подписчикам PS Plus в мае раздадут Dying Light и Dark Souls Remastered.
CyberSport.ru вчера в 08:11
Политика
Путин 28 апреля проведет совещание по коронавирусу
Завтра, 28 апреля, президент проведет видеоконференцию с главами регионов по ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .
Российская газета вчера в 06:33
Общество
В Калифорнии ужесточат контроль из-за толп людей на пляжах
Власти штата Калифорния ужесточат контроль за соблюдением ограничительных мер из-за коронавируса после того, как множество людей вышли на пляжи в минувшие выходные, заявил губернатор штата Гевин Ньюсом.
РИА Новости 00:43
Общество
Вирусолог обозначил критерий завершения эпидемии в России
В России общее число заболевших составляет более 87 тысяч человек, всего скончались от болезни 794 человека, выздоровели 7346.
РИА Новости вчера в 23:30
Религия
Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после избиения полицией жителя Змеиногорска
Змеиногорский Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщения СМИ о неправомерных действиях сотрудников полиции в Змеиногорске.
ПолитСиб.Ру вчера в 22:29
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском вчера в 13:20
Футбол
Экс-футболист «Спартака» вспомнил об участии Деда Хасана в трансферах
По словам Козлова, вор в законе был одним из тех, кто принимал решение о возможном переходе в стан «армейцев».
РБК вчера в 05:24
Гаджеты
Представлен OpenCL 3.0: без прошлого нет будущего
Khronos Group представила предварительные спецификации стандарта вычислений общего назначения с использованием графических и иных процессоров — OpenCL 3.0.
3DNews вчера в 17:07
Энергетика
Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери
Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери Российская нефтяная отрасль в 2020 году может не досчитаться минимум $18 млрд выручки в связи со снижением цен на нефть и сокращением добычи в рамках сделки ОПЕК+, считают аналитики Argus.
Коммерсантъ вчера в 15:25
Здоровье
В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
«Всего в Алтайском крае на 28.04.2020 общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 324 человека, в том числе 22 ребенка до 17 лет», — сказано в сообщении.
Известия 00:55
Общество
В Госдуме назвали единственный способ победить коронавирус
Лишь сохранение ограничений и режима самоизоляции, включая на майские праздники, позволит разорвать эпидемиологическую цепочку и поможет прийти к снижению числа заражений коронавирусом.
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Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК .
ЗакC.Ру 26 апреля в 11:00
Гаджеты
Названы смартфоны Xiaomi, которые первыми могут получить MIUI 12
В Сети появился список смартфонов от компании Xiaomi, которые могут получить обновленную прошивку бренда MIUI 12.
Актуальные Новости вчера в 02:30
Экономика
Банки выдали 15 млрд рублей кредитов на зарплаты
Российские банки выдали 15 млрд рублей беспроцентных кредитов на выплату зарплат в малом бизнесе. Об этом сообщает Минэкономразвития.
Ведомости 00:43
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о ситуации с выплатами медперсоналу
Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка, где лечат заражённых коронавирусом, Денис Проценко рассказал о ситуации с выплатами медицинскому персоналу.
RT на русском вчера в 06:42