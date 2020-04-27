В Амурской области новый мост через реку Зея начнут строить в 2020 году, заявил глава региона Василий Орлов после совещания с участием Президента России Владимира Путина.

В Приамурье новый мост через Зею начнут строить в 2020 году

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