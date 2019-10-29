Общество
Российская газетаВ Приамурье подсчитали ущерб от паводка
Предварительно оценка ущерба - 922 миллиона рублей, - рассказал заместитель председателя областного правительства Павел Матюхин. На восстановление пострадавших домов и покупку новых федеральный бюджет выделит региону более 512 миллионов рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Власти Приамурья исключили вариант повторной компенсации за «утонувшее» жилье
Интерфакс - Россиявчера в 22:05
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
Происшествия
Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве
Три человека скончались после вечеринки в Москве.
Единоборства
212-килограммовый российский боец дебютировал в MMA с нокаута за 20 секунд
Политика
В США вновь предлагают ввести санкции против «Северного потока — 2»
В конгрессе США предлагают ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Автором законопроекта выступил республиканец Энди Барр.
Хоккей
Малкин оправдался за американский паспорт
Экономика
Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.ru.
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Ромы»
Защитник итальянского клуба «Рома» Жуан Жезус может зимой перейти в петербургский «Зенит», сообщает портал calciomercato.it.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
Экономика
«Магнит» сократил планы по открытию магазинов «у дома»
Торговая сеть "Магнит" снизила прогноз по открытию магазинов формата "у дома" в текущем году с 1500 торговых точек до примерно 1200 (с учетом закрытий), говорится в квартальном отчете ритейлера.
Политика
Социологи ФОМ зафиксировали рост уровня поддержки Путина
ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
Происшествия
Суд арестовал солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье
Наука
Ученые открыли новое полезное свойство кофе
Здоровье
Диетолог назвала основные ошибки в питании россиян
Диетолог рассказал, что жители РФ делают не так, выбирая свой рацион.
Экономика
Тюмень выделит Курганской области крупную сумму
«Предусмотрены субсидии бюджету Курганской области на софинансирование вопросов местного значения на 2020 год в сумме 156 млн 228 тыс. рублей, на 2021 год — 268 млн 520 тыс. рублей, на 2022 год — 51 млн 772 тыс. рублей», — говорится в документе.
Политика
Трамп опубликовал фото раненной при ликвидации аль-Багдади собаки
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Космос
Новый детектор DESI открывает свои 5000 «глаз» для наблюдений Вселенной
Новый инструмент, установленный на 4-метровом телескопе Mayall, открыл свой массив, состоящий из тысяч оптических волокон («глаз»), для света Вселенной и успешно зарегистрировал излучение, приходящее со стороны далеких галактик.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных
"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", — рассказали РИА Новости в ведомстве.
Армия и оружие
Главы оборонных ведомств стран СНГ съедутся в Баку
Министры примут участие в очередном заседании Совета министров обороны стран-членов СНГ, которое пройдет в азербайджанской столице 30 октября.
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
Общество
В Британии назвали способы предотвращения инсульта
Для предотвращения инсульта нужно следить за артериальным давлением, которое является главным контролируемым фактором риска заболевания, заявила «РИА Новости» представитель британской Ассоциации по борьбе с инсультом (Stroke Association) Клэр Шаттлуорф.
Авто
Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение
По отчету RAC, наиболее болезненно автомобилисты воспринимают сокращающийся ресурс современных машин (чуть более 200 тыс. км), подорожание топлива и страховки, дорогие техническое обслуживание и ремонт, платные парковки, штрафы, дорожные и городские налоги.
Экономика
Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
Футбол
Владимир Быстров: «В ситуации со „Спартаком“ и Кононовым, кроме критики, говорить было нечего»
Бывший футболист, ныне выступающий в качестве эксперта, Владимир Быстров заявил, что кроме критики в адрес экс-тренера московского «Спартака» Олега Кононова ему было нечего говорить.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Гаджеты
Компания Samsung запатентовала странный чехол для смартфонов
Южнокорейская компания Samsung Electronics запатентовала новую идею чехла для смартфонов.
Происшествия
Под Новосибирском произошло сильное землетрясение
Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Общество
Депутат гордумы Екатеринбурга оказался уклонистом от армии
Прокуратура Свердловской области проводит проверку по информации об уклонении от службы в армии депутата городской думы Екатеринбурга.