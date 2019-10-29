Общество
Российская газетаВ Приамурье подсчитали ущерб от паводка
Предварительно оценка ущерба - 922 миллиона рублей, - рассказал заместитель председателя областного правительства Павел Матюхин. На восстановление пострадавших домов и покупку новых федеральный бюджет выделит региону более 512 миллионов рублей.
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Власти Приамурья исключили вариант повторной компенсации за «утонувшее» жилье
Интерфакс - Россиявчера в 22:05
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По данным Минздрава, по состоянию на начало октября, в стране привиты почти 60% детей в возрасте до одного года (200 тыс.) и 52,3% взрослых (1,5 млн) от числа, предусмотренной плановой вакцинацией.
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