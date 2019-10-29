Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Приамурье подсчитали ущерб от паводка

Предварительно оценка ущерба - 922 миллиона рублей, - рассказал заместитель председателя областного правительства Павел Матюхин. На восстановление пострадавших домов и покупку новых федеральный бюджет выделит региону более 512 миллионов рублей.
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Интерфакс - Россиявчера в 22:05
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обращают внимание на исследования о страхах россиян в ходе брифинга во вторник, 29 октября.
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Экономика

Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
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Особенности интерфейса Windows 10X раскрыты на скриншотах

Официальный дебют Windows 10X ожидается к концу 2020 года. Сама же Microsoft не раскрывает планов относительно новой ОС.
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Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
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Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
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Комик Данила Поперечный пришел на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о том, как появление на Первом канале спасает его от проблем с Центром Э. Эти слова были вырезаны из программы, сообщает сам комик в Twitter.
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Минздрав Украины сообщил о росте заболеваемости дифтерии в стране

По данным Минздрава, по состоянию на начало октября, в стране привиты почти 60% детей в возрасте до одного года (200 тыс.) и 52,3% взрослых (1,5 млн) от числа, предусмотренной плановой вакцинацией.
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Телеканал CW начал работу над сериалом про Супермена и Лоис Лейн.
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Симптомы развития инсульта являются неочевидными, по этой причине люди не догадываются, что пребывают в зоне риска.
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Цвет птичьих яиц зависит от климата

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Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом

Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
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Россиян ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные

В ближайшее время россиян ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя.
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"Газпром" завершил процесс заполнения газопровода "Сила Сибири".
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Относительно молодым врачам помогут с ипотекой

Правительство Ивановской области предоставит некоторым врачам социальную денежную выплату на оплату первоначального взноса по ипотеке.
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