Общество
Российская газетаВ Приамурье подсчитали ущерб от паводка
Предварительно оценка ущерба - 922 миллиона рублей, - рассказал заместитель председателя областного правительства Павел Матюхин. На восстановление пострадавших домов и покупку новых федеральный бюджет выделит региону более 512 миллионов рублей.
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Власти Приамурья исключили вариант повторной компенсации за «утонувшее» жилье
Интерфакс - Россиявчера в 22:05
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Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
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Видеозапись инцидента очевидцы выложили в соцсети. Драка произошла в минувшую пятницу у дверей бара «Руки Вверх».
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Комсомольская правда 04:36
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Роналду назвал четырех футболистов лучше себя
Португалец отметил, что если у тебя есть немного интеллекта, то ты берешь пример с игроков лучше тебя, и именно это он делал в «Манчестере» с Гиггзом, Скоулзом, Ван Нистелроем и Фердинандом.
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77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
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Депутат Рады: Украина проиграет газовую войну с Россией
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