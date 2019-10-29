Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Приамурье подсчитали ущерб от паводка

Предварительно оценка ущерба - 922 миллиона рублей, - рассказал заместитель председателя областного правительства Павел Матюхин. На восстановление пострадавших домов и покупку новых федеральный бюджет выделит региону более 512 миллионов рублей.
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В топ-20 вошли: группа компаний ПИК. Выручка 478,6 млрд руб. Ввод в эксплуатацию 4730000 кв. м. Президент Сергей Гордеев; Etalon Group.
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Под Новосибирском произошло землетрясение

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Амурская область
Область в России
Субъект Российской Федерации, входит в состав Дальневосточного федерального округа. Площадь территории - Значение не указано км². Население - 793194 чел. Область образована 20 октября 1932 года в составе Дальневосточного края. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1948 года была выделена в самостоятельную область.
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