Экономика
Российская газетаВ Приамурье подсчитали ущерб от паводка
Предварительно оценка ущерба - 922 миллиона рублей, - рассказал заместитель председателя областного правительства Павел Матюхин. На восстановление пострадавших домов и покупку новых федеральный бюджет выделит региону более 512 миллионов рублей.
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Власти Приамурья исключили вариант повторной компенсации за «утонувшее» жилье
Интерфакс - Россиявчера в 22:05
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Экономика
Forbes составил топ-20 российских застройщиков
В топ-20 вошли: группа компаний ПИК. Выручка 478,6 млрд руб. Ввод в эксплуатацию 4730000 кв. м. Президент Сергей Гордеев; Etalon Group.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Происшествия
В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей
Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя, во время пробега по полосе, столкнулся с птицей.
Происшествия
Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла
В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
Футбол
Гол Жиркова в ворота «Крыльев Советов» признан лучшим в РПЛ в октябре
Полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков признан автором самого лучшего гола в РПЛ в октябре.
Хоккей
Евгений Малкин не увидел ничего плохого в гражданстве США
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подтвердил информацию об имеющемся у него паспорте США.
Общество
В Британии назвали способы предотвращения инсульта
Для предотвращения инсульта нужно следить за артериальным давлением, которое является главным контролируемым фактором риска заболевания, заявила «РИА Новости» представитель британской Ассоциации по борьбе с инсультом (Stroke Association) Клэр Шаттлуорф.
Общество
У Соловьева в студии снова подрались
В студии программы «Вечер», которую ведет Владимир Соловьев, подрались гости. Об этом в своем Twitter рассказал сам Соловьев.
Армия и оружие
Лаврентьев оценил планы США по контролю нефтяных месторождений в Сирии
Специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что военные США продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии.
Политика
Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы
В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
Космос
Открытие астрофизика из Грузии взбудоражило научный мир — как распознать жизнь вне Земли?
Грузинский астрофизик предположил, при помощи каких именно сигналов человечество может уловить наличие жизни на других планетах и тем самым распознать желание иных цивилизаций связаться с землянами.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Происшествия
На вечеринке в центре Москвы от отравления скончались три человека
Трупы трех человек обнаружены в понедельник вечером в одной из квартир в центре Москвы. Еще один пострадавший госпитализирован.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Общество
Социологи выявили главные страхи россиян
По данным "Левада-центра", каждый пятый респондент (22%) главной причиной своих страхов назвал стихийные бедствия, 18% участников опроса боятся лишиться сбережений, 16% испытывают наибольшие страхи в связи с возможностью потерять работу.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Здоровье
Средний возраст диагностирования рака в России составляет 64,5 года
Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.
Армия и оружие
Россия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей
Авто
В России начались продажи обновленного Land Rover Discovery Sport
Обновленный Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года представлен на российском рынке с четырьмя 2,0-литровыми двигателями Ingenium, среди которых два бензиновых на 200 и 249 л.с. и два дизельных мощностью 150 и 180 л.с. Все агрегаты сочетаются с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
Авто
Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение
Понятие «стоимость владения», рост которой в последнее время считался одной из главных проблем автомобилистов, стало шире.
Здоровье
Доктор Мясников об эвтаназии: у человека нет права на смерть
Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова в интервью радио «Комсомольская правда» предложила решать вопрос о введении эвтаназии в России на референдуме.
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Политика
Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Кино
Друг Фредди Меркьюри выступил против съемок «Богемской рапсодии 2»
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Здоровье
Врачи предупредили о смертельной опасности шапок и беретов
Россиян предупредили о смертельной болезни, которую вызывают головные уборы.
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Политика
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.