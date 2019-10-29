Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Приамурье подсчитали ущерб от паводка

Предварительно оценка ущерба - 922 миллиона рублей, - рассказал заместитель председателя областного правительства Павел Матюхин. На восстановление пострадавших домов и покупку новых федеральный бюджет выделит региону более 512 миллионов рублей.
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Для получения федеральной помощи амурским подтопленцам придется отказаться от прежних домов и земли

Амур.инфовчера в 21:42

КЧС: Выделено 500 млн рублей на решение жилищного вопроса амурчан, пострадавших от паводка

ГТРК Амур00:48

В Приамурье 278 домов признали непригодными для проживания после паводка

РИА Новостивчера в 23:14

В Приамурье исключили «многосерийное» получение компенсаций после паводка

Коммерсантъвчера в 23:22

В Приамурье подсчитали ущерб от паводка

Российская газета00:08

Власти Приамурья исключили вариант повторной компенсации за «утонувшее» жилье

Интерфакс - Россиявчера в 22:05
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Спорт

WADA решит судьбу РУСАДА до конца 2019 года

Министерство РФ и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выслали во Всемирное антидопинговое агентство дополнительные ответы на ряд вопросов по данным московской антидопинговой лаборатории.
Вести.Ru вчера в 23:24
Армия и оружие

США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Российская газета вчера в 20:00
Происшествия

Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС вчера в 13:18
Общество

Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов

Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Хоккей

Малкин подтвердил наличие гражданства США

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 13:19
Политика

В Брюсселе началась встреча по газу России, Украины и Еврокомиссии

Предыдущая трехсторонняя встреча по газовой проблематике между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоялась 19 сентября в Брюсселе.
Rambler News Service вчера в 11:19
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Политика

Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина

ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
РБК 01:01
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение

Коммерсантъ вчера в 03:40
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Астрономы выяснили, что космическое тело Гигея из главного пояса астероидов соответствует всем параметрам карликовых планет.
Газета.Ru вчера в 13:18
Хоккей

«Ванкувер» разгромил «Флориду», у Дадонова 1 очко и «-4»

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голевой передачей и заработал показатель полезности «-4». Голкипер Сергей Бобровский отыграл 13:42 в первом периоде и пропустил 2 шайбы с 6 бросков.
Sport24.ru 00:33
Политика

Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости вчера в 13:15
Кино

Обреченные на выживание: выходит новый сериал «Война миров»

Телепрограмма вчера в 06:01
Общество

В Японии тайфун «Хагибис» разрушил дома порядка 4,5 тысяч человек

Из-за последствий тайфуна, прошедшегося по Японии, более 4 тысяч человек не могут вернуться домой.
Ореанда-Новости 27 октября в 03:39
Происшествия

В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Шоу-бизнес

Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика»

Жена шоумена Дмитрия Хрусталева (40), Мария Гончарук (29) стала третьей солисткой в группе «Фабрика».
Lisa.ru вчера в 03:45
Политика

Захарова ответила Минобороны Украины на заявления о войне с Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об «опыте пятилетней войны с Россией».
Национальная служба новостей 27 октября в 04:19
Общество

Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя

Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
ТАСС вчера в 04:59
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление о возвращении фашизма на Украину

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича об угрозе возвращения на Украину фашизма.
РИА Новости вчера в 15:04
Политика

Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
РИА Новости вчера в 19:00
Происшествия

Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла

В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
REGNUM 00:09
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Состоялся релиз дистрибутива MX Linux 19

Разработчики выпустили свежий релиз лёгкого дистрибутива MX Linux 19.
3DNews вчера в 06:14
Происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение

На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
РБК 00:13
Авто

Концентрация дальше некуда. ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края по итогам 2018 года

Business Class представляет ежегодный рейтинг ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края по объемам полученной за 2018 год выручки (данные предоставлены Пермьстатом).Посмотреть полный рейтинг ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края по объему выручки за 2018 год можно по ссылке.
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Жилком: Заместитель председателя комитета уволился в день задержания

Аким Гашенко, занимавший должность замглавы Жилищного комитета, уволился 24 октября. Вечером того же дня его задержали.
Фонтанка.Ру вчера в 10:16
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Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного

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В Калифорнии проводится масштабная эвакуация

Вести.Ru 27 октября в 18:44
Общество

В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Космос

Открытие астрофизика из Грузии взбудоражило научный мир — как распознать жизнь вне Земли?

Грузинский астрофизик предположил, при помощи каких именно сигналов человечество может уловить наличие жизни на других планетах и тем самым распознать желание иных цивилизаций связаться с землянами.
Sputnik Грузия 00:01
Экономика

Акции «Норникеля» обновили исторический максимум

Обыкновенные акции "Норильского никеля" выросли на 6,3% в ходе торгов Мосбиржи, обновив исторический максимум.
ТАСС вчера в 08:47
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Амурская область
Область в России
Субъект Российской Федерации, входит в состав Дальневосточного федерального округа. Площадь территории - Значение не указано км². Население - 793194 чел. Область образована 20 октября 1932 года в составе Дальневосточного края. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1948 года была выделена в самостоятельную область.
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