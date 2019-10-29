Экономика
Российская газетаВ Приамурье подсчитали ущерб от паводка
Предварительно оценка ущерба - 922 миллиона рублей, - рассказал заместитель председателя областного правительства Павел Матюхин. На восстановление пострадавших домов и покупку новых федеральный бюджет выделит региону более 512 миллионов рублей.
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Власти Приамурья исключили вариант повторной компенсации за «утонувшее» жилье
Интерфакс - Россиявчера в 22:05
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WADA решит судьбу РУСАДА до конца 2019 года
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Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
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Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
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Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
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«Ванкувер» разгромил «Флориду», у Дадонова 1 очко и «-4»
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Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
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Обреченные на выживание: выходит новый сериал «Война миров»
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Из-за последствий тайфуна, прошедшегося по Японии, более 4 тысяч человек не могут вернуться домой.
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика»
Жена шоумена Дмитрия Хрусталева (40), Мария Гончарук (29) стала третьей солисткой в группе «Фабрика».
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Захарова ответила Минобороны Украины на заявления о войне с Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об «опыте пятилетней войны с Россией».
Общество
Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
Политика
В Совфеде прокомментировали заявление о возвращении фашизма на Украину
Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича об угрозе возвращения на Украину фашизма.
Политика
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
Происшествия
Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла
В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
Гаджеты
Состоялся релиз дистрибутива MX Linux 19
Разработчики выпустили свежий релиз лёгкого дистрибутива MX Linux 19.
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
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Концентрация дальше некуда. ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края по итогам 2018 года
Business Class представляет ежегодный рейтинг ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края по объемам полученной за 2018 год выручки (данные предоставлены Пермьстатом).Посмотреть полный рейтинг ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края по объему выручки за 2018 год можно по ссылке.
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Жилком: Заместитель председателя комитета уволился в день задержания
Аким Гашенко, занимавший должность замглавы Жилищного комитета, уволился 24 октября. Вечером того же дня его задержали.
Шоу-бизнес
Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного
Общество
В Калифорнии проводится масштабная эвакуация
Общество
В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое
Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
Космос
Открытие астрофизика из Грузии взбудоражило научный мир — как распознать жизнь вне Земли?
Грузинский астрофизик предположил, при помощи каких именно сигналов человечество может уловить наличие жизни на других планетах и тем самым распознать желание иных цивилизаций связаться с землянами.
Экономика
Акции «Норникеля» обновили исторический максимум
Обыкновенные акции "Норильского никеля" выросли на 6,3% в ходе торгов Мосбиржи, обновив исторический максимум.