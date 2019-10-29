Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Приамурье подсчитали ущерб от паводка

Предварительно оценка ущерба - 922 миллиона рублей, - рассказал заместитель председателя областного правительства Павел Матюхин. На восстановление пострадавших домов и покупку новых федеральный бюджет выделит региону более 512 миллионов рублей.
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 10:23, Вашингтон
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Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
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В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

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