Общество
Российская газетаВ Приамурье подсчитали ущерб от паводка
Предварительно оценка ущерба - 922 миллиона рублей, - рассказал заместитель председателя областного правительства Павел Матюхин. На восстановление пострадавших домов и покупку новых федеральный бюджет выделит региону более 512 миллионов рублей.
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Власти Приамурья исключили вариант повторной компенсации за «утонувшее» жилье
Интерфакс - Россиявчера в 22:05
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 10:23, Вашингтон
Общество
Эксперты предсказали рост социальных протестов в России
Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
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RT на русском 08:01
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Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
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Происшествия
В Екатеринбурге из окна роддома выпала женщина
Российская газета 02:47
Армия и оружие
Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии
«29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода "Дербисия" сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 10:05
Авто
Skoda рассказала подробнее о новой Octavia
До официальной премьеры Skoda Octavia четвертого поколения остается еще две недели.
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RuNews24.ru вчера в 03:49
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РЕН ТВ 08:43
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.
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Участники контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали дату возобновления разведения сил у Петровского.
RT на русском 10:09
Спорт
Мария Ласицкене подарила своему наставнику автомобиль
Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова получили сертификаты по 5 миллионов рублей и автомобили.
Inc-news.ru 09:47
Экономика
Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений
Во вторник, 29 октября, Банк России и Министерство финансов в пресс-центре МИА «Россия сегодня» представили законопроект о внедрении новой системы пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
RT на русском 10:14
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Политика
Премьер Ливана объявил о своей отставке
Премьер-министр Ливана Саад Харири в обращении к нации сообщил, что уходит в отставку с поста главы коалиционного кабинета.
News.ru 09:57
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему ушла из «Уральских пельменей»
Екатеринбург-ТВ 09:52
Игры
Gwent теперь доступен для скачивания в App Store
Студия CD Project RED выпустила версию карточной игры Gwent для iOS.
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Политика
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Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
РБК 08:09
Космос
В Жуковском прошёл этап испытаний космического корабля «Орёл»
Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа.
REGNUM 06:34
Здоровье
Валерий Радаев примет участие в заседании Госсовета при президенте
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев примет участие в расширенном заседании президиума Государственного совета РФ, которое проведет Президент России Владимир Путин 31 октября в Калининградской области.
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Дети Киркорова, Шпицы, Большовой и Сергея Жукова посмотрели фильм «Робо»
Экспресс газета вчера в 11:51
Общество
Украина захотела за три года войти в топ-10 рейтинга Doing Business
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна ставит перед собой цель в ближайшие три года попасть в первую десятку рейтинга Doing Business.
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Минфин исправит расчёт налога по кадастровой стоимости
Новый законопроект вводит закрытый перечень объектов, с которых бизнес будет платить налог по кадастровой стоимости.
Право.ру 05:33