Экономика

Амур.инфоАмур.инфоВ 2020 году в Амурской области подорожает газ

Планируется, что он будет подписан 13 декабря. Судя по проекту документа, плата за газ в регионе подорожает с 1 июля 2020 года. Как сообщало Амур.инфо, в октябре 2019 года правительство РФ установило индексы роста платы за ЖКХ в 2020 году для регионов России.
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Эксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи

«Столь высокая премия в цене акционерного капитала делает непривлекательным размещение акций для компаний», — объясняет Кузнецов.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об утвержденном сценарии реингтеграции неподконтрольных территории, сообщает РИА Новости.
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Знаменитый российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян, который недавно развелся с Еленой Степаненко, взял в жены свою молодую возлюбленную Татьяну Брухунову.
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Чайка рассказал о разработке новых мер для борьбы с коррупцией

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Находившийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор погиб

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В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»

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Российская газета 06 декабря в 10:45
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В Забайкалье наградят тех, кто помог пострадавшим в ДТП с автобусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном заседании регионального правительства в понедельник, 9 декабря поручил министерству труда и социальной защиты населения края продумать награждение всех, кто помогал родным погибших и выжившим пассажирам автобуса, который упал с моста.
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В США авианосец «Джон Кеннеди» прошел церемонию спуска на воду. Новейшее судно будет передано американским ВМС спустя 2 года.
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Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов

Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
Коммерсантъ 07 декабря в 13:19
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Названы регионы России, где меньше всего курят и пьют

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Амурская область
Область в России
Субъект Российской Федерации, входит в состав Дальневосточного федерального округа. Площадь территории - Значение не указано км². Население - 793194 чел. Область образована 20 октября 1932 года в составе Дальневосточного края. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1948 года была выделена в самостоятельную область.
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