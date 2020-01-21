Экономика
REGNUMВ Приамурье стало гораздо больше миллионеров
В группе от 10 млн рублей и выше в 2019 году оказалось 240 человек, тогда как в прошлом периоде их было 236. Наибольшее количество миллионеров проживает на территории Благовещенска и Благовещенского района, Тынды, Белогорска, Свободного.
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Происшествия
В Китае четвертый человек умер от нового коронавируса
Накануне, 20 января, в Южной Корее выявили первый случай заболевания новым коронавирусом, ранее распространявшимся только в Китае.
Политика
Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку
Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Политика
В Давосе открывается Всемирный экономический форум
В Давосе, швейцарском горнолыжном курорте, с 21 по 24 января пройдет Всемирный экономический форум.
Здоровье
Врач-эндокринолог рассказал, сколько воды необходимо пить в день
Норма потребления воды на килограмм веса составляет 30–50 миллилитров воды. Об этом сообщил врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.
Происшествия
До 11 увеличилось число жертв при пожаре в Томской области
Пожар в томском поселке унес жизни 11 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главного управления МЧС по Томской области.
Общество
Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин
Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
Происшествия
Таможня порта Владивостока нашла радиоактивный автомобиль из Японии
Таможенники впервые за последние годы выявили во Владивостокском морском торговом порту радиационно опасный автомобиль, который доставили на теплоходе из Японии.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Политика
Кадыров не намерен работать за пределами Чечни
Авто
Раскрыты особенности новой Skoda Octavia
В конце осени прошлого года фирма начала сборку нового поколения популярных автомобилей модели Skoda Octavia.
Авто
Электрокар El Lada не теряет в цене и обходит запреты
Цена вазовского электрокара в 2014 году составляла 960 000 рублей, владелец El Lada продаёт её почти за те же деньги - 900 000 рублей.
Армия и оружие
В 2020 году российскую армию ждут более 600 единиц инженерной техники
Более 600 единиц инженерной техники появятся в российской армии в 2020 году, заявил начальник инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, сообщает 20 января газета министерства обороны «Красная звезда».
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Как заявил в интервью «Российской газете» руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, это стало следствием проведения пенсионной реформы.
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Хоккей
Финляндия стала соперником России по полуфиналу юношеской Олимпиады
Финляндия стала соперником России по полуфиналу турнира в Лозанне. Во втором полуфинале сыграют Канада и США.
Общество
Петербург начал день с температурного рекорда
День только начался, а погода в Петербурге уже побила очередной рекорд.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.
Кино
В Италии отмечают 100-летие со дня рождения Федерико Феллини
Сто лет исполнилось бы 20 января итальянскому режиссеру Федерико Феллини.
Технологии
Мессенджер WhatsApp скачали на Android-устройства больше 5 млрд раз
Программа для обмена сообщениями достигла отметки в пять миллиардов скачиваний в магазине приложений Google Play.
Технологии
Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
Здоровье
СУЭК внедряет электронную систему предсменных осмотров
На предприятиях Сибирской угольной энергетической компании в Красноярском крае идет внедрение электронной системы предсменных осмотров.
Общество
Строящийся к саммиту ШОС конгресс-холл в Челябинске превратят в ТРК
В Челябинске появится еще один ТРК. Его откроют в строящемся конгресс-холле «Таганай» на улице Труда.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер
Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Энергетика
В Белоруссии подтвердили закупку норвежской нефти
Белорусская государственная компания «Белнефтехим» заявила о покупке у Норвегии 80 тыс. тонн нефти для переработки, заявили в пресс-службе концерна.
Кино