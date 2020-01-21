Экономика

REGNUMREGNUMВ Приамурье стало гораздо больше миллионеров

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В группе от 10 млн рублей и выше в 2019 году оказалось 240 человек, тогда как в прошлом периоде их было 236. Наибольшее количество миллионеров проживает на территории Благовещенска и Благовещенского района, Тынды, Белогорска, Свободного.
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