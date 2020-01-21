Экономика

Pravda.RuPravda.RuВ Приамурье увеличилось число миллионеров

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Число миллионеров в прошлом году выросло в Приамурье в сравнении с 2018-м. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе местного управления ФНС.
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