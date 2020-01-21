Экономика
Pravda.RuВ Приамурье увеличилось число миллионеров
Число миллионеров в прошлом году выросло в Приамурье в сравнении с 2018-м. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе местного управления ФНС.
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Политика
Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
Общество
В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт россиян
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о популярном способе воровства денег с карт россиян.
Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
Технологии
Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
Армия и оружие
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Общество
Сбербанк рассказал о мощнейшей в своей истории DDOS-атаке
«2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка», — цитирует РИА Новости Кузнецова.
Политика
Депутаты Липецкого горсовета сократят себя на четверть
Главное изменение предложила группа депутатов от «Единой России» - это отказ от смешенной системы выборов в горсовет и переход к мажоритарной, в результате чего депутатский корпус сократится на четверть.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Теннис
Шарапова проиграла в первом круге Australian Open
Россиянка Мария Шарапова уступила представительнице Хорватии Донне Векич в матче первого круга турнира Большого шлема Australian Open.
Происшествия
В Петербурге девушку убило током от фонарного столба
Футбол
Названы топ-5 голов 23 тура АПЛ
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Космос
Учёный из США первым разработал концепцию путешествий во времени
Происшествия
На юго-западе Москвы загорелась детская поликлиника
В Москве произошел пожар в одном из филиалов детской поликлиники номер 69.
Армия и оружие
Британия испытала танк с искусственным зрением
Разработан "городской танк" собственными силами Королевского танкового корпуса при участии исследовательского центра Минобороны Великобритании.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Происшествия
Названа предварительная причина пожара в Томской области
Стало известно, что послужило предположительной причиной смертельного пожара, произошедшего в деревянном жилом доме в посёлке Причулымский Томской области.
Общество
В России предложили ввести понятие педагогической тайны
Для учителей и других специалистов в сфере образование предложили ввести понятие педагогической тайны, суть которой в запрете на разглашение диагнозов и особенностей развития детей.
Футбол
Чемпионат Украины оказался выше РПЛ в рейтинге футбольных лиг мира
Чемпионат Украины оказался выше Российской премьер-лиги (РПЛ) в рейтинге футбольных лиг мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) по итогам 2019 года, сообщается на официальном сайте организации.
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за китайского вируса
Всемирная организация здравоохранения проведет в среду экстренное заседание из-за коронавируса, обнаруженного в Китае.
Общество
Пьяных нарушителей предлагают направлять на принудительное лечение
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в нетрезвом виде или пили алкоголь в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Политика
Песков объяснил спешку с правкой Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил спешку с внесением изменений в Конституцию РФ — напомним, что вчера Владимир Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект.
Здоровье
Врачи сообщили о пользе черного кофе для уровня сахара при диабете
Черный кофе помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск диабета второго типа, об этом сообщает издание Times Now.
Политика
В Давосе стартует 50-й Всемирный экономический форум
Сегодня в швейцарском Давосе стартует юбилейный 50-й Всемирный экономический форум.
Происшествия
В Сочи мужчина изнасиловал в автобусе 10-летнюю школьницу
В Сочи задержан 59-летний местный житель, который, по данным следствия, надругался в автобусе над 10-летней девочкой.
Футбол
«Сочи» объявил о переходе Кокорина
В официальном Twitter-аккаунте "Сочи" было опубликовано сообщение о переходе нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Общество
Принц Гарри сожалеет о решении отказаться от королевских полномочий
Принц Гарри испытывает глубокую печаль по поводу того, что его решение отречься от королевских обязанностей, принятое вместе с супругой, привело к таким последствиям.