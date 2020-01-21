Общество

Pravda.RuPravda.RuВ Приамурье увеличилось число миллионеров

Число миллионеров в прошлом году выросло в Приамурье в сравнении с 2018-м. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе местного управления ФНС.
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В Амурской области за год увеличилось число миллионеров

ИА Порт Амурвчера в 20:33

Более 200 амурчан задекларировали доход свыше 10 миллионов рублей

Амур.инфовчера в 22:30

В Приамурье стало гораздо больше миллионеров

REGNUMвчера в 23:44

В Приамурье увеличилось число миллионеров

Pravda.Ru03:01

Миллиарды и миллионы рублей дохода задекларировали жители Амурской области

Vostok.Today05:25
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Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
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Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
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Как сообщало ИА REGNUM, проведение конституционной реформы в России президент страны Владимир Путин анонсировал в ежегодном послании Федеральному собранию 15 января.
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Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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В ДТП с грузовиком и скорой помощью в Марий Эл погибли три человека

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В США вручили премии Гильдии киноактеров

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Электрокары Tesla начали самопроизвольно ускоряться

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Группа финских ученых призывает Суоми задуматься об ограничении числа туристов. Это связано с риском овертуризма.
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1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
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В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд

Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
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«Сочи» объявил о переходе Кокорина

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Intel придётся снизить цены на процессоры во втором полугодии

Снова звучат предположения, что «ценовое оружие» Intel в очередной раз применит во втором полугодии.
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Задержан руководитель Пенсионного фонда Красноярского края

В Красноярском крае задержали управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Дениса Майбороду.
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Кадыров ответил на заявления о новом назначении

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Выплаты маткапитала на рождение первого ребенка начнутся весной

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Вышел трейлер «Секретов Спенсера» с Марком Уолбергом

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Telegram-каналы спрогнозировали состав правительства Мишустина

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", сегодня вечером председатель правительства Михаил Мишустин представит президенту России Владимиру Путину список новых министров.
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Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

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