Три новых случая коронавирусной инфекции в Амурской области подтверждены лабораторно, общее число заболевших достигло 9, сообщает правительство региона. Всего в Приамурье, по данным на 15 апреля, было выявлено шесть лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

В Приамурье выявили три новых случая заболевания коронавирусом

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