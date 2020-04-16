Коронавирус
РИА НовостиВ Приамурье выявили три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции в Амурской области подтверждены лабораторно, общее число заболевших достигло 9, сообщает правительство региона. Всего в Приамурье, по данным на 15 апреля, было выявлено шесть лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.
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На 13 апреля в Верхней Пышме лабораторно подтверждены три случая новой коронавирусной инфекции
Govp.info13 апреля в 03:10
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Здоровье
Коронавирусная инфекция распространилась по районам Алтайского края
Коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек нескольких районов Алтайского края.
Вести.Ru 13 апреля в 04:33
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке налоговой отсрочки
Сервис по проверке возможности получения налоговой отсрочки из-за коронавируса был запущен Федеральной налоговой службой (ФНС).
News.ru 07:50
Экономика
Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:53
Шоу-бизнес
Бабкину перевели из Коммунарки, пишут СМИ
Певицу Надежду Бабкину перевезли из инфекционной больницы в Коммунарке в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского в Красногорске, сообщил "МК".
РИА Новости 15:33
Общество
«Новая газета» закрыла доступ к материалу по коронавирусу в Чечне
"Новая газета" закрыла доступ на своём сайте к материалу о ситуации с коронавирусом в Чечне по требованию Роскомнадзора, однако в полученном от ведомства письме не были указаны причины такого решения, издание обратится в Генпрокуратуру за разъяснениями, сообщил РИА Новости главный редактор Дмитрий Муратов.
РИА Новости 16:35
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Соловьев не принял вызов Уткина на рэп-батл
Телеведущий Владимир Соловьев отказался участвовать в рэп-батле с блогером Василием Уткиным и назвал его "больным человеком".
Газета.Ru 06:21
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
РБК 13:09
Политика
Трамп усомнился в способности ВОЗ провести масштабные изменения
Власти США ожидают от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) масштабных изменений, заявил в среду в ходе брифинга в Белом доме президент страны Дональд Трамп.
Московский Комсомолец 22:11
Происшествия
СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
REGNUM 07:13
Энергетика
МЭА спрогнозировало рекордное падение спроса на нефть в этом году
В 2020 г. мировой спрос на нефть сократится по сравнению с 2019 г. на рекордные 9,3 млн баррелей до 90,5 млн баррелей в сутки – даже если во второй половине года страны снимут ограничения на передвижение людей, говорится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Ведомости 10:25
Общество
Доктор Мясников возглавит информационный центр по коронавирусу
Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Нева Спорт 08:11
Наука
Китайцы испытали свою первую трансзвуковую аэродинамическую трубу длительной работы
Китайская корпорация AVIC провела испытания перспективной трансзвуковой аэродинамической трубы FL-62 в режиме полной мощности.
N+1 06:58
Энергетика
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57
Шоу-бизнес
Экс-жена Гогунского назвала причину развода с актером
Женщина призналась, что он не платит алименты Бывшая супруга звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, Ирина Маирко, откровенно рассказала о своей личной жизнью.
WomanHit.ru 12:09
Здоровье
Самых уязвимых перед коронавирусом людей назвал психолог
Если человек постоянно убеждает себя, что китайским вирусом он не заразится, это крайне опасно для него самого.
Evo-rus.com 02:04
Политика
Захарова ответила на статью NYT о «дезинформации» в здравоохранении
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию New York Times о «дезинформации» в российском здравоохранении, заявила, что американские политики традиционно пытаются находить виновных, чтобы не брать ответственность за свои ошибки.
RT на русском 18:58
Происшествия
На въезде в Южно-Сахалинск опрокинулся военный КамАЗ
Грузовик КамАЗ, судя по номерам и раскраске, относящийся к российской армии, перевернулся на посту ГИБДД на въезде в Южно-Сахалинск со стороны Корсакова.
Сахалин.Инфо 18:33
Происшествия
В Новосибирской области выявили семь новых пациентов с коронавирусом
Новосибирск, 15 апреля 2020, 08:10 — REGNUM Медики в Новосибирской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщили 15 апреля в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
REGNUM 01:10
Общество
180 тысяч заявок на пособия по безработице подали россияне за неделю
К сервису подключены почти 100 тысяч организаций, где работают 12 млн человек - более 20% всех официально работающих в России.
Новые Известия 12:38
Футбол
Андрей Аршавин занял второе место в рейтинге лучших россиян в АПЛ
Официальный сайт телеканала beIN Sports составил рейтинг лучших игроков из России, выступавших в чемпионате Англии по футболу (АПЛ - прим.).
Piter.tv 03:51
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
Политика
СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой
"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.
РИА Новости 14:47
Общество
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия 22:15
Общество
У 668 членов экипажа авианосца «Шарль де Голль» выявлен коронавирус
По итогам тестирования экипажа французского авианосца "Шарль де Голль" коронавирус обнаружен у 668 человек, сообщили в Министерстве вооруженных сил республики.
Российская газета 17:32
Общество
Меркель объявила об ослаблении отдельных карантинных мер в Германии
В настоящий же момент, карантинные меры в стране, которые вводились с 16 марта - довольно жесткие.
Новые Известия 15:53
Общество
Fox News: первый пациент с COVID-19 работал в лаборатории в Ухане
Американский телеканал Fox News со ссылкой на источники утверждает, что первый пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане.
РИА Новости 19:55
Хоккей
Агент Петерссона сообщил, что хоккеист хочет остаться в «Динамо»
Шведский нападающий московского "Динамо" Андре Петерссон хочет остаться в команде на следующий сезон.
ТАСС Спорт вчера в 11:11