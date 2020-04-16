В Амурской области подтверждены три новых случая заболевания коронавирусом. По информации регионального правительства, общее число заразившихся достигло 9 человек. Как сообщается, все заболевшие — члены одной семьи из Благовещенска.

В Приамурье выявлены три новых случая заражения коронавирусом

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