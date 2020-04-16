Коронавирус

РосбалтРосбалтВ Приамурье выявлены три новых случая заражения коронавирусом

В Амурской области подтверждены три новых случая заболевания коронавирусом. По информации регионального правительства, общее число заразившихся достигло 9 человек. Как сообщается, все заболевшие — члены одной семьи из Благовещенска.
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В Амурской области три новых случая коронавируса

Амурская правдавчера в 20:25

В Амурской области коронавирусом заболели еще 3 человека. Всего - 9

ГТРК Амурвчера в 20:53

В Приамурье выписали из больницы трех людей, переболевших COVID-19

РИА Новостивчера в 21:27

В Приамурье семья из трех человек заразилась коронавирусом

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АСН24вчера в 20:20

Коронавирус выявили у трех жителей Амурской области

Телепортвчера в 20:31

На 13 апреля в Верхней Пышме лабораторно подтверждены три случая новой коронавирусной инфекции

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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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В России создали приложение для поиска у себя симптомов коронавируса

В России запустили приложение, которое помогает выявить внешние симптомы болезни и оценить степень вероятности заражения коронавирусом.
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Трамп сообщил о прохождении США пика по коронавирусу

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по имеющимся у него данным, государство преодолело пик по числу случаев коронавируса.
РБК вчера в 18:00
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
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Наука

Ученые предупредили об опасных последствиях заражения коронавирусом

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РИА Новости вчера в 22:53
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США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия

Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите.
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Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
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Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости 14 апреля в 13:36
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Общество

Доктор Мясников возглавит информационный центр по коронавирусу

Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Нева Спорт вчера в 08:11
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Финансы

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $12,58 млрд

Россия за февраль увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги до $12,58 млрд, сообщается в материалах Минфина США.
Коммерсантъ вчера в 18:57
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Общество

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
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Экономика

ЦБ поддержал повышение лимита операций по картам без ввода кода

В Центральном Банке России поддержали идею об увеличении лимита операций по банковским картам, которые можно проводить без ввода пин-кода, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Газета.Ru вчера в 21:16
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Здоровье

Коронавирусная инфекция распространилась по районам Алтайского края

Коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек нескольких районов Алтайского края.
Вести.Ru 13 апреля в 04:33
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Общество

Власти закрывают храмы и рынки в Новосибирской области

В соответствии с изменения в постановление губернатора №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» от 27 марта, в регионе вводятся новые ограничения, касающиеся рынков и религиозных зданий.
Родные берега (Новосибирск) вчера в 23:14
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Здоровье

Два новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Забайкалье

В Забайкальском крае за прошедшие сутки госпитализировано еще двое человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
Забайкальский рабочий вчера в 22:28
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
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Футбол

ФК «Армавир» снялся с первенства ФНЛ

"Армавир" проводил свой второй сезон в ФНЛ, на момент приостановки чемпионата клуб с 30 очками в 27 матчах занимал 12-е место в турнирной таблице.
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Армия и оружие

В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»

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В Сети восхитились красотой сестер Гарика Харламова

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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, что во время чемпионата Европы по футболу — 2016 у него был конфликт с партнёром по команде Романом Широковым.
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