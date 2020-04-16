Коронавирус
РосбалтВ Приамурье выявлены три новых случая заражения коронавирусом
В Амурской области подтверждены три новых случая заболевания коронавирусом. По информации регионального правительства, общее число заразившихся достигло 9 человек. Как сообщается, все заболевшие — члены одной семьи из Благовещенска.
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На 13 апреля в Верхней Пышме лабораторно подтверждены три случая новой коронавирусной инфекции
Govp.info13 апреля в 03:10
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
RT на русском вчера в 12:35
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Армия и оружие
ВМС США обвинили РФ в «опасном» перехвате самолета российским Су-35
Московский Комсомолец вчера в 18:27
Технологии
В России создали приложение для поиска у себя симптомов коронавируса
В России запустили приложение, которое помогает выявить внешние симптомы болезни и оценить степень вероятности заражения коронавирусом.
URA.Ru вчера в 12:13
Политика
Трамп сообщил о прохождении США пика по коронавирусу
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по имеющимся у него данным, государство преодолело пик по числу случаев коронавируса.
РБК вчера в 18:00
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
Наука
Ученые предупредили об опасных последствиях заражения коронавирусом
Ученые из Калифорнийского университета (США) предупредили, что заразившиеся коронавирусом могут столкнуться с рядом психоневрологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 22:53
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите.
Коммерсантъ вчера в 19:30
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия 14 апреля в 18:22
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости 14 апреля в 13:36
Общество
Доктор Мясников возглавит информационный центр по коронавирусу
Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Нева Спорт вчера в 08:11
Финансы
Россия увеличила вложения в гособлигации США до $12,58 млрд
Россия за февраль увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги до $12,58 млрд, сообщается в материалах Минфина США.
Коммерсантъ вчера в 18:57
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Экономика
ЦБ поддержал повышение лимита операций по картам без ввода кода
В Центральном Банке России поддержали идею об увеличении лимита операций по банковским картам, которые можно проводить без ввода пин-кода, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Газета.Ru вчера в 21:16
Здоровье
Коронавирусная инфекция распространилась по районам Алтайского края
Коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек нескольких районов Алтайского края.
Вести.Ru 13 апреля в 04:33
Общество
Власти закрывают храмы и рынки в Новосибирской области
В соответствии с изменения в постановление губернатора №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» от 27 марта, в регионе вводятся новые ограничения, касающиеся рынков и религиозных зданий.
Родные берега (Новосибирск) вчера в 23:14
Здоровье
Два новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Забайкалье
В Забайкальском крае за прошедшие сутки госпитализировано еще двое человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
Забайкальский рабочий вчера в 22:28
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
Футбол
ФК «Армавир» снялся с первенства ФНЛ
"Армавир" проводил свой второй сезон в ФНЛ, на момент приостановки чемпионата клуб с 30 очками в 27 матчах занимал 12-е место в турнирной таблице.
ТАСС Спорт вчера в 03:59
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Ведомости вчера в 11:35
Армия и оружие
В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»
На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
Discover24 14 апреля в 13:01
Шоу-бизнес
В Сети восхитились красотой сестер Гарика Харламова
Близняшкам Алине и Кате исполнилось по 21 году. В Сети восхитились красотой девушек и отметили, что они очень похожи с братом.
Летидор 14 апреля в 09:46
Футбол
Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, что во время чемпионата Европы по футболу — 2016 у него был конфликт с партнёром по команде Романом Широковым.
RT на русском вчера в 14:46
Экономика
Туроператоры не смогли воспользоваться антикризисным фондом
Всего 35 туркомпаний из 535, зарегистрированных в госреестре, решили воспользоваться средствами Фонда персональной ответственности (ФПО), рассказал "Газете.Ru" директор "Турпомощи" Александр Осауленко.
Газета.Ru вчера в 17:08
Здоровье
Режим карантина введён в посёлке Бира Облученского района ЕАО
Предварительный диагноз «коронавирусная инфекция» специалисты выявили у одного из жителей посёлка, сообщили корр. РИА Биробиджан в управлении по внутренней политике ЕАО.
РИА Биробиджан вчера в 22:24
Происшествия
СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
REGNUM вчера в 07:13
Музыка
Андрей Разин назвал Пугачеву и Леонтьева банальными ворюгами
Андрей Разин утверждает, что ни Алла Пугачёва, ни Валерий Леонтьев не заплатили за исполненные композиции продюсеру ни копейки.
Территория новостей вчера в 03:54
Общество
Моряков с авианосца «Шарль де Голль» поместили на карантин
НТВ вчера в 14:56
Авто
В США с аукциона продадут старую Lada Niva
В США на аукционе Copart выставлен на продажу тюнингованный внедорожник Lada Niva 1981 года с пробегом 17637 км. Кузов автомобиля находится в отличном состоянии.
Известия вчера в 07:01