Коронавирус
Российская газетаВ Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты
В Амурской области будут созданы оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением требований самоизоляции людьми, которые могут являться носителями коронавирусной инфекции.
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Студенты-медики в Приамурье подключатся к наблюдению за гражданами, которые оказались в режиме самоизоляции
Интерфакс - Россиявчера в 20:06
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Наука
На СНСЗ приступили к изготовлению серии безэкипажных катамаранов
Кино
Создатели «Ведьмака» показали видео съемки боя с кикиморой
Стриминговый сервис Netflix опубликовал короткое видео, которое было снято во время съемочного процесса сцены битвы с кикиморой.
Армия и оружие
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество
Эксперты рассказали, кто заражается коронавирусом в России
Россияне со средним достатком часто путешествуют за границу, причем Москва является крупнейшим хабом для отправляющихся в Западную Европу, где в настоящее время сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса, таким образом большинство заболевших в России являются представителями среднего класса, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Финансы
ЦБ понизил курс доллара до 78,85 рубля
Центробанк понизил курс доллара на 25 марта до 78,85 рубля. Евро подешевел до 85,43 рубля, говорится на сайте регулятора.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась в наркозависимости
Знаменитая российская певица Лолита Милявская, у которой до некоторого времени наблюдалось множество проблем, связанных с разводом с ее последним мужем, после которого она чувствует себя, в общем-то, довольно неплохо, решила откровенно рассказать о том, насколько была зависима от наркотиков в былые времена.
Здоровье
COVID-19 тайно внедряется в клетки и обманывает иммунную систему
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб рассказал об особенностях коронавируса и его способности обманывать иммунную систему организма, сообщает RT.
Происшествия
Жительница Москвы нарушила карантин ради похода на маникюр
Проживающую в Москве гражданку Белоруссии задержали правоохранители после того, как она нарушила карантин ради похода на маникюр.
Общество
Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим
Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
Происшествия
Коронавирус. Почти 40 саратовцев отказались от обследования
"Отказались от осмотра и обследования, проявив крайнюю несознательность и безответственность, — 39 человек, отсутствуют на момент выхода медработника — 418, не проживают по указанному адресу – 1201 человек", - говорится в сообщении.
Происшествия
Пациенты с подозрением на коронавирус сбежали из Сочи в Екатеринбург
Нарушившие карантинный режим и сбежавшие из сочинской больницы пациенты уехали в Екатеринбург, теперь их ищут в уральской столице.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Здоровье
На Украине подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Число случаев обнаружения нового коронавируса на Украине увеличилось до 84.
Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта
Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Общество
В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса
Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Политика
Саммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта
Саммит лидеров стран G20 по ситуации в связи с распространением коронавируса в мире состоится 26 марта.
Шоу-бизнес
Жена Петросяна отреагировала на слухи о рождении ребенка
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова с юмором прокомментировала сообщения о рождении ребенка.
Общество
Больных коронавирусом начнут отслеживать при помощи сотовой связи
По данным Вести.ru, в ближайшие дни в России будет введена в эксплуатацию система, которая позволит отслеживать возможные контакты граждан, инфицированных коронавирусом.
Экономика
Минтруд установил прожиточный минимум за IV квартал 2019 года
«Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения — 11 510 рублей, пенсионеров — 8788 рублей, детей — 10 383 рубля», — говорится в документе.
Армия и оружие
National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО
National Interest: российский Т-95 мог стать кошмаром для НАТО. Танк был мобильным, хорошо бронированным и с большой огневой мощью.
Общество
В Башкирии зафиксированы сразу три случая заражения коронавирусом
Глава Башкирии сообщил, что все уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу
Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Общество
Глава «Альянса врачей» сообщила о проверке из-за ролика о коронавирусе
Руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева сообщила, что полиция попросила ее представить объяснительную, после того как Федеральное агентство новостей (ФАН) попросило правоохранительные органы провести проверку записанного Васильевой видеообращения к медикам, мобилизованным на борьбу «якобы с внебольничной пневмонией».
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Финансы
Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.