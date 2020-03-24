В Амурской области будут созданы оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением требований самоизоляции людьми, которые могут являться носителями коронавирусной инфекции.

Армия и оружие В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Общество Эксперты рассказали, кто заражается коронавирусом в России Россияне со средним достатком часто путешествуют за границу, причем Москва является крупнейшим хабом для отправляющихся в Западную Европу, где в настоящее время сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса, таким образом большинство заболевших в России являются представителями среднего класса, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Шоу-бизнес Лолита Милявская призналась в наркозависимости Знаменитая российская певица Лолита Милявская, у которой до некоторого времени наблюдалось множество проблем, связанных с разводом с ее последним мужем, после которого она чувствует себя, в общем-то, довольно неплохо, решила откровенно рассказать о том, насколько была зависима от наркотиков в былые времена.

Происшествия Коронавирус. Почти 40 саратовцев отказались от обследования "Отказались от осмотра и обследования, проявив крайнюю несознательность и безответственность, — 39 человек, отсутствуют на момент выхода медработника — 418, не проживают по указанному адресу – 1201 человек", - говорится в сообщении.

Происшествия Главный инфекционист Ставрополья уволена Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.

Общество В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.

Политика Саммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта Саммит лидеров стран G20 по ситуации в связи с распространением коронавируса в мире состоится 26 марта.

Общество Больных коронавирусом начнут отслеживать при помощи сотовой связи По данным Вести.ru, в ближайшие дни в России будет введена в эксплуатацию система, которая позволит отслеживать возможные контакты граждан, инфицированных коронавирусом.

Экономика Минтруд установил прожиточный минимум за IV квартал 2019 года «Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения — 11 510 рублей, пенсионеров — 8788 рублей, детей — 10 383 рубля», — говорится в документе.

Общество В Башкирии зафиксированы сразу три случая заражения коронавирусом Глава Башкирии сообщил, что все уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.

Шоу-бизнес Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».