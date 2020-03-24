Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты

В Амурской области будут созданы оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением требований самоизоляции людьми, которые могут являться носителями коронавирусной инфекции.
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Интерфакс - Россиявчера в 20:06

В Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты

Российская газетавчера в 21:57

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Телепортвчера в 20:19

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Городовой01:19

Контролировать самоизоляцию амурчан будут полиция, минздрав и Роспотребнадзор

АСН24вчера в 09:56
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На СНСЗ приступили к изготовлению серии безэкипажных катамаранов

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Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
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Саммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта

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В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
Финансы

Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
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